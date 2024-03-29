Угроза "шахедов" и авиационных ракет - воздушная тревога распространяется по областям

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта повторно охватила ряд областей. Наблюдается активность вражеской авиации, поэтому есть угроза Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и других областей. В это время на мероприятии хозяйничают "шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 29 марта

Украинские военные информируют об активности вражеской тактической авиации. Есть угроза авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:06. Воздушная тревога была объявлена в Киевской и ряде других областей из-за ракетной опасности, в частности в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:35. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что беспилотник пересек границу области.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

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