Загроза "шахедів" та авіаційних ракет — повітряна тривога шириться областями
Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня повторно охопила низку областей. Спостерігається активність ворожої авіації, тому є загроза для Дніпропетровської, Донецької, Харківської та інших областей. В цей час на заході господарюють "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога продовжується зараз 29 березня
Українські військові інформують про активність ворожої тактичної авіації. Є загроза авіаційних засобів ураження.
Оновлено 02:06. Повітряну тривогу оголосили в Київській та низці інших областей через ракетну небезпеку, зокрема в Сумській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській.
Оновлено 02:35. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що безпілотник перетнув кордон області.
Оновлено 02:55. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Полтавської області з Харківської.
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