Загроза "шахедів" та авіаційних ракет — повітряна тривога шириться областями

Запуск ракети в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня повторно охопила низку областей. Спостерігається активність ворожої авіації, тому є загроза для Дніпропетровської, Донецької, Харківської та інших областей. В цей час на заході господарюють "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 29 березня

Українські військові інформують про активність ворожої тактичної авіації. Є загроза авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:06. Повітряну тривогу оголосили в Київській та низці інших областей через ракетну небезпеку, зокрема в Сумській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:35. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що безпілотник перетнув кордон області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 02:55. Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА в напрямку Полтавської області з Харківської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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