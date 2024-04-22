Угроза удара баллистикой — воздушная тревога ширится по Украине

Ракеты улетают в ночном небе. Фото: Picture alliance

Воздушная тревога в Украине 22 апреля охватила Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области. Предупреждают об угрозе баллистики с востока, а также об угрозе ударных беспилотников в Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!" – предупреждают военные.

Ранее бойцы сообщали об ударных дронах в направлении Николаевской и Одесской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила ряд восточных и южных областей, среди которых:

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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