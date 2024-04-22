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Угроза удара баллистикой — воздушная тревога ширится по Украине

22 апреля 2024 01:27
обновлено: 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза удара баллистикой — воздушная тревога ширится по Украине
Ракеты улетают в ночном небе. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 22 апреля охватила Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области. Предупреждают об угрозе баллистики с востока, а также об угрозе ударных беспилотников в Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 22 апреля

"Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!" – предупреждают военные.

Ранее бойцы сообщали об ударных дронах в направлении Николаевской и Одесской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила ряд восточных и южных областей, среди которых:

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Одесская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 22 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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