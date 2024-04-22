Угроза удара баллистикой — воздушная тревога ширится по Украине
22 апреля 2024 01:27
обновлено: 01:35
Ракеты улетают в ночном небе. Фото: Picture alliance
Воздушная тревога в Украине 22 апреля охватила Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую и другие области. Предупреждают об угрозе баллистики с востока, а также об угрозе ударных беспилотников в Одесской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога!" – предупреждают военные.
Ранее бойцы сообщали об ударных дронах в направлении Николаевской и Одесской областей.
В настоящее время воздушная тревога охватила ряд восточных и южных областей, среди которых:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Одесская.
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