Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною

Ракети летять в нічному небі. Фото: Picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 22 квітня охопила Полтавську, Дніпропетровську, Харківську та інші області. Попереджають про загрозу балістики зі сходу, а також про загрозу ударних безпілотників в Одеській області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 22 квітня

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога!" — попереджають військові.

Раніше бійці повідомляли про ударні дрони в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила низку східних та південних областей, серед яких:

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...