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Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною

22 квітня 2024 01:27
оновлено: 01:35
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Інна Буряк
редактор
Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною
Ракети летять в нічному небі. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 22 квітня охопила Полтавську, Дніпропетровську, Харківську та інші області. Попереджають про загрозу балістики зі сходу, а також про загрозу ударних безпілотників в Одеській області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. 

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Повітряна тривога зараз 22 квітня

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога!" — попереджають військові.

Раніше бійці повідомляли про ударні дрони в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила низку східних та південних областей, серед яких:

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Одеська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 22 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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