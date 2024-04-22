Загроза удару балістикою — повітряна тривога шириться Україною
22 квітня 2024 01:27
оновлено: 01:35
Ракети летять в нічному небі. Фото: Picture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз 22 квітня охопила Полтавську, Дніпропетровську, Харківську та інші області. Попереджають про загрозу балістики зі сходу, а також про загрозу ударних безпілотників в Одеській області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога зараз 22 квітня
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога!" — попереджають військові.
Раніше бійці повідомляли про ударні дрони в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
Наразі повітряна тривога охопила низку східних та південних областей, серед яких:
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Одеська.
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