Почему тормозится поставка боеприпасов из Европы

На российско-украинском фронте обе стороны ощущают "снарядный голод". Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Вооруженные силы Украины в боях с российскими оккупантами ведут ежедневные ожесточенные бои. Во время такого противостояния тратится множество боеприпасов. В основном — ракетно-артиллерийских. Ведь, по утверждению военных экспертов, эта война на 90-95% является противостоянием артиллерии.

Смогут ли западные партнеры Украины вовремя предоставить ВСУ необходимое количество артиллерийских снарядов для начала долгожданного украинского контрнаступления по освобождению оккупированных россиянами территорий, разбиралось Новини.LIVE.

Тысячи — в воздух

Совершенно очевидно, что, несмотря на массированное применение артиллерии, войска агрессора имеют многократное преимущество над ВСУ в вопросе количества использования снарядов. А плотность боевых действий пока такова, что ВСУ используют ежедневно от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.

В то же время войска агрессора могут позволить себе почти безболезненно отстрелять в течение суток около 20 тысяч снарядов.

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, такая интенсивность использования боекомплекта опережает его производство партнерами Украины.

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

"Текущий уровень затрат на боеприпасы выше текущего уровня производства", — сказал Столтенберг в интервью западным журналистам.

По словам Столтенберга, российский диктатор владимир путин не планирует мира, а планирует продолжать войну. Именно поэтому россия предпринимает попытки нарастить как собственное военно-промышленное производство, так и ищет помощи у себе подобных режимов в мире.

По убеждению НАТОвского Генсека, именно поэтому США, Великобритания и другие страны Запада должны подготовиться к длительной поддержке Украины оружием, техникой и боеприпасами.

Масштабной войны Европа не ждала

Запустить завод по производству боеприпасов одним лишь нажатием кнопки невозможно — это длительная процедура, требующая добавления большого количества смежных предприятий и отраслей.

"Завод по производству снарядов представляет собой серьезный экономический процесс, — объясняет военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник. — Представим себе, что раньше было произведено определенное количество боеприпасов. А куда потом девать производственные мощности, людей? Это не условная Украина или постсоветская россия, где условный танковый завод после того, как он перестал быть интересен в производственном плане, можно поставить на полгода, год на простой. В западном мире это невозможно. Они просчитывают свои потенциалы на десяток лет вперед, а возможно, и больше. Там есть правила".

Петр Черник

Ведь, по словам Черника, никто на Западе такую войну не ожидал — война в Украине со времен Второй мировой на европейском континенте стала самой масштабной.

"Никто не думал, что москали сойдут с ума до такой степени, что придется восстанавливать колоссальные цепочки по производству оружия. А оружие является самым сложным технологическим продуктом, существующим в природе", — констатирует военный эксперт.

Чтобы построить, условно, линейку по выпуску автомобилей определенной марки, добавляет он, нужно приложить немало усилий. А теперь представьте, сколько нужно приложить усилий, чтобы начать строить ту же самую БМП, которая в конструкторском плане на порядок сложнее, чем автомобиль.

По мнению Черника, причиной разбалансирования мировой системы работы ВПК стало то, что все поверили в иллюзию мира, поверили, что достаточно небольших вооруженных сил, небольших арсеналов, чтобы никто даже не подумал напасть.

Однако россияне перечеркнули эту иллюзию в "ноль". А запустить все с "нуля", найти инвестиции — это время.

Европа скинется

Как известно, 20 марта страны ЕС пришли к соглашению о предоставлении Украине миллиона 155-мм снарядов до конца года.

К проекту пополнения украинского БК присоединились Австрия, Бельгия, Греция, Эстония, Кипр, Люксембург, Мальта, Хорватия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция. Впоследствии к ним присоединились Испания и Норвегия, не являющаяся членом Евросоюза.

В частности, Польша заявила о том, что ее государственные и частные предприятия ВПК уже готовы увеличить производство снарядов для Украины.

Как отметил в интервью журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в ближайшее время Совет министров страны примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях Польши.

Матеуш Моравецкий. Фото: Mateusz Morawiecki / Facebook

"Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО", — сказал польский премьер.

Не заводом единым

Вместе с тем, оказывается, не только консервация производственных мощностей виновата в "снарядном голоде".

Другой проблемой, с которой столкнулись западные оружейники, стал дефицит взрывчатых веществ. В результате такого хода событий, по мнению некоторых экспертов, наращивание производства снарядов в Европе может занять около трех лет.

По словам западных производителей, даже наличие денег не сможет быстро исправить недостаток порохов, пластида и тротила.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых боеприпасов большого калибра, за короткое время", — говорит глава Ассоциации промышленности обороны и безопасности Чехии Йиржи Гинек.

Он подчеркивает, что построить новый снарядный завод легко, но невозможно производить больше снарядов без сырья.

К тому же в условиях дефицита цена на материалы подскочила в несколько раз, что в свою очередь потянуло вверх конечную стоимость самого боеприпаса. Таким образом, сегодня обычный снаряд 155-го НАТОвского калибра тянет на 850 евро. Это, кстати, почти на 20% выше его стоимости до полномасштабного российского нашествия в Украину.

Простая военная арифметика

Миллион — звучит солидно. Но в случае военном — не очень.

Если миллион снарядов, раскладывает армейский "пасьянс" Черник, разделить на 365 дней, то это будет примерно по 2700 снарядов отстрела в день. А это — половина от того, что мы применяем сейчас в сутки и это седьмая часть от того, что россияне отстреливают в день — до 15-20 тысяч.

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

При этом летом враг "выставлял" в воздух от 45 до 80 тысяч снарядов.

"Это хороший шаг вперед — миллион снарядов? Это — колоссальный шаг вперед. И те две с половиной тысячи снарядов прибавятся к тем пяти тысячам, что есть на сегодня. То есть наш потенциал увеличится до семи тысяч выстрелов в день. Но для того, чтобы выйти на паритет с россиянами, нужно увеличить количество выстрелов до 15 тысяч", — отмечает офицер Вооруженных сил.

Дойдем ли мы до этого показателя? По мнению Черника, неизбежно, поскольку маховик снарядного конвейера запущен.

Между тем все не будет происходить так быстро, как хочется.

Смена военных приоритетов

По словам собеседника, у американцев, например, есть всего четыре крупные компании, производящие снаряды. Они в 90-е годы прошлого века производили примерно 480 тысяч снарядов в год и считали, что им этого достаточно.

"Пришли нулевые годы и все из артиллерии сместилось в авиацию, — вспоминает Черник. — Того же Саддама Хусейна в основном били ракетами BGM109 "Томагавк", а затем засыпали колоссальным количеством ракет AGM65 и AGM 165. Конечно, были и артиллерийские залпы, но они составляли очень небольшой процент от общего количества огенвой мощи".

Поэтому американцы в своей военной философии дошли до того, что для тех войн, которые они ведут, артиллерия чрезвычайно нужна, но не в том количестве, как во время Второй мировой войны. Потому и пошло сокращение производства артиллерийских снарядов.

А теперь россияне показали, что артиллерия снова в цене...