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Запад под ударом БпЛА – взрывы в Ивано-Франковской области

18 апреля 2024 06:48
обновлено: 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Запад под ударом БпЛА – взрывы в Ивано-Франковской области
Дым после взрыва в городе с утра. Иллюстративное фото: Андрей Ермак / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Ивано-Франковской области 18 апреля прогремели на фоне воздушной тревоги. Угрозу объявили из-за вражеских беспилотников, с юга долетевших до мероприятия.

О взрывах сообщает издание " Общественное ".

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Взрывы в Ивано-Франковске сейчас 18 апреля

СМИ отмечают, что в Ивано-Франковской области слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"

Перед этим воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Ивано-Франковской области. По их словам, цели двигались в направлении Коломыи и областного центра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога до сих пор объявлена в нескольких западных областях, в частности:

  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 18 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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