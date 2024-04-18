Запад под ударом БпЛА – взрывы в Ивано-Франковской области

Дым после взрыва в городе с утра. Иллюстративное фото: Андрей Ермак / Facebook

Взрывы в Ивано-Франковской области 18 апреля прогремели на фоне воздушной тревоги. Угрозу объявили из-за вражеских беспилотников, с юга долетевших до мероприятия.

О взрывах сообщает издание " Общественное ".

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СМИ отмечают, что в Ивано-Франковской области слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Ивано-Франковск"

Перед этим воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Ивано-Франковской области. По их словам, цели двигались в направлении Коломыи и областного центра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога до сих пор объявлена в нескольких западных областях, в частности:

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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