Запад под ударом БпЛА – взрывы в Ивано-Франковской области
18 апреля 2024 06:48
обновлено: 06:56
Дым после взрыва в городе с утра. Иллюстративное фото: Андрей Ермак / Facebook
Взрывы в Ивано-Франковской области 18 апреля прогремели на фоне воздушной тревоги. Угрозу объявили из-за вражеских беспилотников, с юга долетевших до мероприятия.
О взрывах сообщает издание " Общественное ".
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СМИ отмечают, что в Ивано-Франковской области слышны взрывы.
Перед этим воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Ивано-Франковской области. По их словам, цели двигались в направлении Коломыи и областного центра.
В настоящее время воздушная тревога до сих пор объявлена в нескольких западных областях, в частности:
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой.
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