Захід під ударом БпЛА — вибухи в Івано-Франківській області
18 квітня 2024 06:48
оновлено: 06:56
Дим після вибуху в місті зранку. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак / Facebook
Вибухи в Івано-Франківській області зараз 18 квітня прогриміли на тлі повітряної тривоги. Загрозу оголосили через ворожі безпілотники, які з півдня долетіли до заходу.
Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".
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ЗМІ зазначають, що в Івано-Франківській області чути вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Івано-Франківської області. За їх словами, цілі рухалися в напрямку Коломиї та обласного центру.
Наразі повітряна тривога досі оголошена в кількох західних областях, зокрема:
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій.
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