Захід під ударом БпЛА — вибухи в Івано-Франківській області

Дим після вибуху в місті зранку. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак / Facebook

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 18 квітня прогриміли на тлі повітряної тривоги. Загрозу оголосили через ворожі безпілотники, які з півдня долетіли до заходу.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".

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ЗМІ зазначають, що в Івано-Франківській області чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Івано-Франківської області. За їх словами, цілі рухалися в напрямку Коломиї та обласного центру.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога досі оголошена в кількох західних областях, зокрема:

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Чернівецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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