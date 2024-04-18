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Захід під ударом БпЛА — вибухи в Івано-Франківській області

18 квітня 2024 06:48
оновлено: 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Захід під ударом БпЛА — вибухи в Івано-Франківській області
Дим після вибуху в місті зранку. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 18 квітня прогриміли на тлі повітряної тривоги. Загрозу оголосили через ворожі безпілотники, які з півдня долетіли до заходу.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".

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Вибухи в Івано-Франківську зараз 18 квітня

ЗМІ зазначають, що в Івано-Франківській області чути вибухи. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Івано-Франківськ"

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Івано-Франківської області. За їх словами, цілі рухалися в напрямку Коломиї та обласного центру.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога досі оголошена в кількох західних областях, зокрема:

  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській, 
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 18 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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