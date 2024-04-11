Запад под ударом "шахедов" - воздушная тревога продолжается
Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля перекочевала на мероприятие. Это связано с тем, что российские "шахеды" двигаются в направлении этой части страны.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля
По актуальной информации Воздушных сил ударные БПЛА:
- в Ивано-Франковской области - на запад;
- в Хмельницкой области - на запад;
- на границе Винницкой и Житомирской областей - на запад;
- в Винницкой области - на запад;
- на границе Винницкой/Одесской/Кировоградской областей - к северо-западу;
- в Полтавской области - на запад;
- в Черкасской области - на запад;
- в Тернопольской области - на запад.
Обновлено 03:50. Кроме того, военные предупреждают об угрозе баллистики.
Также есть сообщения о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс. Если пуски настоящие цели будут в воздушном пространстве страны около 04:15—04:30.
Обновлено 04:02. военные предупреждают о ракетной опасности на юге и востоке в связи с пусками ракет с Ту-95 мс.
Кроме того, в воздухе зафиксировали девять бомбардировщиков.
Обновлено 04:08. Беспилотники продолжают лететь на запад по информации Воздушных сил.
Обновлено 04:16. В Киеве тоже объявили воздушную тревогу.
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