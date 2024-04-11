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Запад под ударом "шахедов" - воздушная тревога продолжается

11 апреля 2024 03:47
обновлено: 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Запад под ударом "шахедов" - воздушная тревога продолжается
Беспилотник на фоне вечернего неба. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля перекочевала на мероприятие. Это связано с тем, что российские "шахеды" двигаются в направлении этой части страны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля

По актуальной информации Воздушных сил ударные БПЛА:

  • в Ивано-Франковской области - на запад;
  • в Хмельницкой области - на запад;
  • на границе Винницкой и Житомирской областей - на запад;
  • в Винницкой области - на запад;
  • на границе Винницкой/Одесской/Кировоградской областей - к северо-западу;
  • в Полтавской области - на запад;
  • в Черкасской области - на запад;
  • в Тернопольской области - на запад.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:50. Кроме того, военные предупреждают об угрозе баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также есть сообщения о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс. Если пуски настоящие цели будут в воздушном пространстве страны около 04:15—04:30.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:02. военные предупреждают о ракетной опасности на юге и востоке в связи с пусками ракет с Ту-95 мс.

Кроме того, в воздухе зафиксировали девять бомбардировщиков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:08. Беспилотники продолжают лететь на запад по информации Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:16. В Киеве тоже объявили воздушную тревогу.

Новость дополняется...

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