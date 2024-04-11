Запад под ударом "шахедов" - воздушная тревога продолжается

Беспилотник на фоне вечернего неба. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине сейчас 11 апреля перекочевала на мероприятие. Это связано с тем, что российские "шахеды" двигаются в направлении этой части страны.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога продолжается сейчас 11 апреля

По актуальной информации Воздушных сил ударные БПЛА:

в Ивано-Франковской области - на запад;

в Хмельницкой области - на запад;

на границе Винницкой и Житомирской областей - на запад;

в Винницкой области - на запад;

на границе Винницкой/Одесской/Кировоградской областей - к северо-западу;

в Полтавской области - на запад;

в Черкасской области - на запад;

в Тернопольской области - на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:50. Кроме того, военные предупреждают об угрозе баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также есть сообщения о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс. Если пуски настоящие цели будут в воздушном пространстве страны около 04:15—04:30.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:02. военные предупреждают о ракетной опасности на юге и востоке в связи с пусками ракет с Ту-95 мс.

Кроме того, в воздухе зафиксировали девять бомбардировщиков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:08. Беспилотники продолжают лететь на запад по информации Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:16. В Киеве тоже объявили воздушную тревогу.

Новость дополняется...