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Захід під ударом "шахедів" — повітряна тривога триває

11 квітня 2024 03:47
оновлено: 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Захід під ударом "шахедів" — повітряна тривога триває
Безпілотник на тлі вечірнього неба. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня перекочувала на захід. Це пов'язано з тим, що російські "шахеди" рухаються в напрямку цієї частини країни.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога триває зараз 11 квітня

За актуальною інформацією Повітряних сил ударні БпЛА:

  • в Івано-Франківській області — на захід;
  • у Хмельницькій області — на захід;
  • на межі Вінницької та Житомирської областей — на захід;
  • в Вінницькій області — на захід;
  • на межі Вінницької/Одеської/Кіровоградської областей — на північний захід;
  • в Полтавській області — на захід;
  • в Черкаській області — на захід;
  • в Тернопільській області — на захід.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:50. Крім того, військові попереджають про загрозу балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також є повідомлення про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95 мс. Якщо пуски реальні цілі будуть в повітряному просторі країни близько 04:15—04:30.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:02. військові попереджають про ракетну небезпеку на півдні та сході у зв'язку з пусками ракет з Ту-95 мс.

Крім того, в повітрі зафіксували дев'ять бомбардувальників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:08. Безпілотники продовжують летіти на захід згідно з інформацією Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:16. У Києві теж оголосили повітряну тривогу.

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