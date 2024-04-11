Захід під ударом "шахедів" — повітряна тривога триває

Безпілотник на тлі вечірнього неба. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня перекочувала на захід. Це пов'язано з тим, що російські "шахеди" рухаються в напрямку цієї частини країни.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За актуальною інформацією Повітряних сил ударні БпЛА:

в Івано-Франківській області — на захід;

у Хмельницькій області — на захід;

на межі Вінницької та Житомирської областей — на захід;

в Вінницькій області — на захід;

на межі Вінницької/Одеської/Кіровоградської областей — на північний захід;

в Полтавській області — на захід;

в Черкаській області — на захід;

в Тернопільській області — на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:50. Крім того, військові попереджають про загрозу балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також є повідомлення про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-95 мс. Якщо пуски реальні цілі будуть в повітряному просторі країни близько 04:15—04:30.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:02. військові попереджають про ракетну небезпеку на півдні та сході у зв'язку з пусками ракет з Ту-95 мс.

Крім того, в повітрі зафіксували дев'ять бомбардувальників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:08. Безпілотники продовжують летіти на захід згідно з інформацією Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:16. У Києві теж оголосили повітряну тривогу.

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