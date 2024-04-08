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Защита энергетики и усиление ПВО Харькова — Зеленский провел Ставку

8 апреля 2024 15:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Защита энергетики и усиление ПВО Харькова — Зеленский провел Ставку
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в понедельник, 8 апреля. На заседании обсуждались способы защиты энергетических объектов Харькова от российских обстрелов и укрепления систем ПВО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Ставка Зеленского 8 апреля

"Провел Ставку. Основной вопрос — Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине", — написал Зеленский, говоря о ходе Ставки.

Он добавил, что во время заседания со своими докладами выступили военные, которые рассказали о способах физической защиты объектов энергетики, а также подытожили результативность сбития дронов и ракет.

"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", — написал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, со своим докладом выступил Главком ВСУ Сырский, рассказавший о ситуации на основных боевых направлениях. Зеленский подчеркнул, что основная задача в этом контексте — усилить логистику.

Ставка Зеленского 8 апреля
Скриншот сообщения

Напомним, Зеленский призвал партнеров предоставить ПВО для защиты Харькова.

К слову, 7 апреля российские войска ударили по жилому массиву центра Харькова. В результате атаки захватчиков пострадали пять человек.

Владимир Зеленский
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Харьков
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ПВО
Ставка верховного главнокомандующего
война в Украине

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