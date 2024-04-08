Захист енергетики та посилення ППО Харкова — Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача у понеділок, 8 квітня. На засіданні, зокрема, обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Ставка Зеленського 8 квітня

"Провів Ставку. Основне питання — Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", — написав Зеленський, говорячи про перебіг Ставки.

Він додав, що під час засідання зі своїми доповідями виступили військові, які розповідали про способи фізичного захисту обʼєктів енергетики, а також підсумували результативність збиття дронів і ракет.

"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", — написав Зеленський.

Крім того, за словами президента, зі своєю доповіддю виступив Головком ЗСУ Сирський, який розповів про ситуацію на основних бойових напрямках. Зеленський наголосив, що основне завдання у цьому контексті — посилити логістику.

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Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова.

До слова, 7 квітня російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.