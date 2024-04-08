Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Захист енергетики та посилення ППО Харкова — Зеленський провів Ставку arrow

Захист енергетики та посилення ППО Харкова — Зеленський провів Ставку

8 квітня 2024 15:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Захист енергетики та посилення ППО Харкова — Зеленський провів Ставку
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача у понеділок, 8 квітня. На засіданні, зокрема, обговорювали способи захисту енергетичних об'єктів Харкова від російських обстрілів та зміцнення систем ППО. 

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Ставка Зеленського 8 квітня

"Провів Ставку. Основне питання — Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", — написав Зеленський, говорячи про перебіг Ставки. 

Він додав, що під час засідання зі своїми доповідями виступили військові, які розповідали про способи фізичного захисту обʼєктів енергетики, а також підсумували результативність збиття дронів і ракет.

"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", — написав Зеленський.

Крім того, за словами президента, зі своєю доповіддю виступив Головком ЗСУ Сирський, який розповів про ситуацію на основних бойових напрямках. Зеленський наголосив, що основне завдання у цьому контексті — посилити логістику. 

Ставка Зеленського 8 квітня
Скриншот повідомлення

Нагадаємо, Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова. 

До слова, 7 квітня російські війська вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ятеро людей.

Володимир Зеленський
війна
Харків
українці
Україна
обстріли
ППО
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку