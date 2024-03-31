Сколько стоит выстрел из противоракетной обороны Phalanx CIWS

Корабельная артиллерийская система малого калибра Phalanx CIWS

Американский комплекс противоракетной обороны Phalanx CIWS часто используется на западных кораблях для уничтожения потенциальных угроз. Эксперты посчитали, насколько действенным и "дорогим" для бюджета является его потенциальное использование в Украине.

Об этом пишет Defence Express.

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Что такое Phalanx CIWS и каковы его характеристики

Phalanx CIWS с 20-мм Vulcan обладает скорострельностью до 4500 выстрелов в минуту. Существует также его наземная версия Centurion C-RAM, которая в основном используется в армии США для защиты военных баз. Чаще всего ее использовали в Афганистане и Ираке. Кроме того, системы обладают оптико-телевизионным модулем, системой самостоятельного захвата, сопровождения, вычетом погрешностей и открытия огня в автоматическом режиме или при управлении оператором.

О необходимости получения этих комплексов Defese Express писал еще в мае 2022 года. Как отмечали американские СМИ в ноябре 2022 года, они даже вошли в официальную просьбу Украины в Конгресс США. Хотя партнеры Украины предоставили не менее мощные средства противовоздушной обороны, ни Phalanx CIWS, ни C-RAM так и не вошли ни в один пакет военной помощи от США.

Почему эти средства ПВО так нужны Украине

Россия атакует украинские электростанции и другие важные объекты критических инфраструктур. В Defence Express считают, что именно столь мощные средства ПВО должны защищать такие объекты.

"Для Харькова, который находится всего в 30 км от границы РФ, и других городов, где глубина от границы или фронта не позволяет создать многоэшелонированную противовоздушную оборону, именно такие комплексы позволят защититься и от дальнобойных бомб УМПБ Д-30СН. Он также позволит эффективно усилить защита таких городов, как Одесса, которую враг постоянно атакует с направления моря и где также нет возможности поставить средства ПВО перед городом", — считают аналитики.

Сколько стоит выстрел из Phalanx CIWS

Кроме превосходных характеристик и точности выстрела, артиллерийская система Centurion значительно экономнее в расходах по сравнению с другими ракетными зенитными системами, даже если при выстрелах потратят весь боезапас в 1550 году по одной цели.

После анализа бюджетного запроса Пентагона на 2025 финансовый год стоимость одного 20-мм боеприпаса для морской Phalanx CIWS составляет 45,84 доллара.

"Phalanx CIWS имеет два режима стрельбы в 3000 и 4500 выстрелов в минуту, или по 50 и 75 выстрелов в секунду. То есть стоимость одной секунды боевой работы системы на поражение — 2292 или 3438 долларов. А весь боезапас на 20 или 31 секунду работы стоит 71 052 доллара", — рассказали аналитики.

Сколько стоит один выстрел из C-RAM

Относительно наземной установки Centurion C-RAM стоимость несколько больше. Виной всему боеприпасы М940, фугасно-воспалительные с вольфрамовым наконечником и самоликвидатором. Один такой боеприпас стоит по меньшей мере 80,70 доллара, что означает цену секунды огня в 4035 или 6052,5 доллара и стоимость полной зарядки в 125085 долларов.

Например, цена одной ракеты AIM-120, используемой в ЗРК NASAMS, стоит около 1 млн долларов. Стоимость же одной ракеты Stinger для ПЗРК оценивается в пределах 120-150 тысяч долларов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский недавно показал невероятные кадры сил украинских ПВО в работе. А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городу нужна самая современная система противовоздушной обороны.