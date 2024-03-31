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Захист критичних об'єктів за "копійки" — скільки коштує один постріл із системи ППО Phalanx CIWS

31 березня 2024 07:45
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Скільки коштує постріл з протиракетної оборони Phalanx CIWS
Корабельна артилерійська система малого калібру Phalanx CIWS
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Американський комплекс протиракетної оборони Phalanx CIWS доволі часто використовується на західних кораблях задля знищення потенційних загроз. Експерти порахували, наскільки дієвим та "вартісним" для бюджету є його потенційне використання в Україні.

Про це пише Defence Express.

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Що таке Phalanx CIWS і які його характеристики

Phalanx CIWS з 20-мм Vulcan має швидкострільність до 4500 пострілів на хвилину. Існує також його наземна версія Centurion C-RAM, яка здебільшого використовується в армії США для захисту військових баз. Найчастіше її використовували в Афганістані та Іраку. Окрім того, системи володіють оптико-телевізійним модулем, системою самостійного захоплення, супроводу, вирахунком похибок та відкриття вогню в автоматичному режимі чи за керування оператора.

Про необхідність отримання цих комплексів Defese Express писав ще у травні 2022 року. Як зазначали американські ЗМІ у листопаді 2022 року, вони навіть увійшли в офіційне прохання України до Конгресу США. Хоча партнери України надали не менш потужні засоби протиповітряної оборони, ані Phalanx CIWS, ані C-RAM так і не увійшли до жодного пакета військової допомоги від США. 

Чому ці засоби ППО так потрібні Україні

Росія атакує українські електростанції та інші важливі об'єкти критичної інфраструктури. У Defence Express вважають, що саме такі потужні засоби ППО мають захищати такі об'єкти. 

"Для Харкова, який розташований лише у 30 км від кордону РФ, та інших міст, де глибина від кордону чи фронту не дозволяє створити багатоешелоновану протиповітряну оборону, саме такі комплекси дозволять захиститись й від далекобійних бомб УМПБ Д-30СН. Він також дозволить ефективно посилити захист таких міст, як Одеса, яку ворог постійно атакує з напряму моря і де також немає можливості поставити засоби ППО перед містом", — вважають аналітики.

Скільки коштує постріл з Phalanx CIWS 

Окрім чудових характеристик та точності пострілу, артилерійська система Centurion значно економніша у витратах порівняно з іншими ракетними зенітними системами, навіть якщо при пострілах витратять весь боєзапас у 1550 по одній цілі. 

Після аналізу бюджетного запиту Пентагону на 2025 фінансовий рік вартість одного 20-мм боєприпасу для морської Phalanx CIWS становить 45,84 долара

"Phalanx CIWS має два режими стрільби у 3000 та 4500 пострілів за хвилину, або по 50 та 75 пострілів за секунду. Тобто вартість однієї секунди бойової роботи системи на ураження — 2 292 або 3 438 доларів. А весь боєзапас на 20 або 31 секунду роботи коштує 71 052 долари", — розповіли аналітики. 

Скільки коштує один постріл з C-RAM

Щодо наземної установки Centurion C-RAM вартість дещо більша. Виною усьому боєприпаси М940, які є фугасно-запальними з вольфрамовим наконечником та самоліквідатором. Один такий боєприпас вартує щонайменше 80,70 долара, що означає ціну секунди вогню у 4 035 або 6 052,5 долара та вартість повної зарядки у 125 085 доларів.

Для прикладу, ціна однієї ракети AIM-120, яка використовується у ЗРК NASAMS, — близько 1 млн доларів. А вартість однієї ракети Stinger для ПЗРК оцінюється у межах 120-150 тисяч доларів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно показав неймовірні кадри сил української ППО в роботі. А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місту потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони

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