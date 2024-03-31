Скільки коштує постріл з протиракетної оборони Phalanx CIWS

Корабельна артилерійська система малого калібру Phalanx CIWS

Американський комплекс протиракетної оборони Phalanx CIWS доволі часто використовується на західних кораблях задля знищення потенційних загроз. Експерти порахували, наскільки дієвим та "вартісним" для бюджету є його потенційне використання в Україні.

Про це пише Defence Express.

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Що таке Phalanx CIWS і які його характеристики

Phalanx CIWS з 20-мм Vulcan має швидкострільність до 4500 пострілів на хвилину. Існує також його наземна версія Centurion C-RAM, яка здебільшого використовується в армії США для захисту військових баз. Найчастіше її використовували в Афганістані та Іраку. Окрім того, системи володіють оптико-телевізійним модулем, системою самостійного захоплення, супроводу, вирахунком похибок та відкриття вогню в автоматичному режимі чи за керування оператора.

Про необхідність отримання цих комплексів Defese Express писав ще у травні 2022 року. Як зазначали американські ЗМІ у листопаді 2022 року, вони навіть увійшли в офіційне прохання України до Конгресу США. Хоча партнери України надали не менш потужні засоби протиповітряної оборони, ані Phalanx CIWS, ані C-RAM так і не увійшли до жодного пакета військової допомоги від США.

Чому ці засоби ППО так потрібні Україні

Росія атакує українські електростанції та інші важливі об'єкти критичної інфраструктури. У Defence Express вважають, що саме такі потужні засоби ППО мають захищати такі об'єкти.

"Для Харкова, який розташований лише у 30 км від кордону РФ, та інших міст, де глибина від кордону чи фронту не дозволяє створити багатоешелоновану протиповітряну оборону, саме такі комплекси дозволять захиститись й від далекобійних бомб УМПБ Д-30СН. Він також дозволить ефективно посилити захист таких міст, як Одеса, яку ворог постійно атакує з напряму моря і де також немає можливості поставити засоби ППО перед містом", — вважають аналітики.

Скільки коштує постріл з Phalanx CIWS

Окрім чудових характеристик та точності пострілу, артилерійська система Centurion значно економніша у витратах порівняно з іншими ракетними зенітними системами, навіть якщо при пострілах витратять весь боєзапас у 1550 по одній цілі.

Після аналізу бюджетного запиту Пентагону на 2025 фінансовий рік вартість одного 20-мм боєприпасу для морської Phalanx CIWS становить 45,84 долара.

"Phalanx CIWS має два режими стрільби у 3000 та 4500 пострілів за хвилину, або по 50 та 75 пострілів за секунду. Тобто вартість однієї секунди бойової роботи системи на ураження — 2 292 або 3 438 доларів. А весь боєзапас на 20 або 31 секунду роботи коштує 71 052 долари", — розповіли аналітики.

Скільки коштує один постріл з C-RAM

Щодо наземної установки Centurion C-RAM вартість дещо більша. Виною усьому боєприпаси М940, які є фугасно-запальними з вольфрамовим наконечником та самоліквідатором. Один такий боєприпас вартує щонайменше 80,70 долара, що означає ціну секунди вогню у 4 035 або 6 052,5 долара та вартість повної зарядки у 125 085 доларів.

Для прикладу, ціна однієї ракети AIM-120, яка використовується у ЗРК NASAMS, — близько 1 млн доларів. А вартість однієї ракети Stinger для ПЗРК оцінюється у межах 120-150 тисяч доларів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно показав неймовірні кадри сил української ППО в роботі. А мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місту потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони.