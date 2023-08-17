Призывал к геноциду украинцев: будут судить директора российского телеканала RT

Директор российского телеканала "RT". Фото: росСМИ

Заочно будут судить российского пропагандиста и директора телеканала "Russia Today". Он призвал сжигать и топить украинских детей.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В чем обвиняют пропагандиста

Известно, что в одном из эфиров своей авторской программы он публично призвал призывать топить и сжигать детей из Украины.

Соответствующий сюжет вышел на телеканале "Russia Today". Также пропагандист распространил его на собственном YouTube и Телеграмм-канале. СМИ насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков.

Сколько грозит обвиняемому

Установлено, что такой контент не только призывает к геноциду украинцев, но и настраивает против них российскую аудиторию.

Ему грозит 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ВАКС разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении бывшего директора ДК "Укрспецэкспорт" Дмитрия Саламатина. Также он был генеральным директором концерна "Укроборонпром", министром обороны Украины при Януковиче и советником президента Украины.