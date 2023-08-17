Закликав до геноциду українців: судитимуть директора російського телеканалу RT

Директор російського телеканалу "RT". Фото: росЗМІ

Заочно судитимуть російського пропагандиста та директора телеканалу "Russia Today". Він закликав спалювати та топити українських дітей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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У чому звинувачують пропагандиста

Відомо, що в одному з ефірів своєї авторської програми він публічно закликав закликав топити і спалювати дітей з України.

Відповідний сюжет вийшов на телеканалі "Russia Today". Також пропагандист поширив його і на власному YouTube та Телеграм-каналі. Медіа налічують декілька сотень тисяч підписників.

Скільки загрожує обвинуваченому

Встановлено, що такий контент не лише закликає до геноциду українців, але й налаштовує російську аудиторію проти них.

Йому загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ВАКС дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього директора ДК "Укрспецекспорт" Дмитра Саламатіна. Також він був генеральним директором концерну "Укроборонпром", міністром оборони України за часів Януковича та радником президента України.