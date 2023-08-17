Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Закликав до геноциду українців: судитимуть директора російського телеканалу RT arrow

Закликав до геноциду українців: судитимуть директора російського телеканалу RT

17 серпня 2023 19:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Закликав до геноциду українців: судитимуть директора російського телеканалу RT
Директор російського телеканалу "RT". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Заочно судитимуть російського пропагандиста та директора телеканалу "Russia Today". Він закликав спалювати та топити українських дітей. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Читайте також:

У чому звинувачують пропагандиста

Відомо, що в одному з ефірів своєї авторської програми він публічно закликав закликав топити і спалювати дітей з України.

Відповідний сюжет вийшов на телеканалі "Russia Today". Також пропагандист поширив його і на власному YouTube та Телеграм-каналі. Медіа налічують декілька сотень тисяч підписників. 

Скільки загрожує обвинуваченому

Встановлено, що такий контент не лише закликає до геноциду українців, але й налаштовує російську аудиторію проти них. 

Йому загрожує 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, ВАКС дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього директора  ДК "Укрспецекспорт" Дмитра Саламатіна. Також він був генеральним директором концерну "Укроборонпром", міністром оборони України за часів Януковича та радником президента України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз