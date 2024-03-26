Призывы о предоставлении Taurus — Кулеба рассказал о недовольстве Германии
Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus. В ответ Киев получает от Берлина "недовольные комментарии".
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.
Поставка ракет Taurus
Журналист задал вопрос чиновнику по поводу Германии, которая длительное время не принимает решения, поставлять ли ей ракеты Taurus.
"Послушайте, я устал отвечать на это. Извините. Можете меня цитировать, я не против. Но всякий раз, когда я отвечаю на вопросы, я получаю раздраженные отзывы из Берлина. Оставь это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", — ответил глава МИД.
Напомним, германская компания-производитель дальнобойных ракет TAURUS заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.
22 февраля Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет о коалиционном документе.
В то же время МИД Великобритании заявил, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Британия хочет получить от Германии ракеты TAURUS.
Также в Европарламенте состоялось голосование по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Большая часть представителей руководящей коалиции Германии поддержала предоставление Украине ракет Taurus.
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