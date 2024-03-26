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Призывы о предоставлении Taurus — Кулеба рассказал о недовольстве Германии

26 марта 2024 11:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Призывы о предоставлении Taurus — Кулеба рассказал о недовольстве Германии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus. В ответ Киев получает от Берлина "недовольные комментарии".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

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Журналист задал вопрос чиновнику по поводу Германии, которая длительное время не принимает решения, поставлять ли ей ракеты Taurus.

"Послушайте, я устал отвечать на это. Извините. Можете меня цитировать, я не против. Но всякий раз, когда я отвечаю на вопросы, я получаю раздраженные отзывы из Берлина. Оставь это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", — ответил глава МИД.

Напомним, германская компания-производитель дальнобойных ракет TAURUS заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

22 февраля Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет о коалиционном документе.

В то же время МИД Великобритании заявил, что страна готова воспользоваться "кольцевым обменом" для того, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Британия хочет получить от Германии ракеты TAURUS.

Также в Европарламенте состоялось голосование по резолюции о "необходимости непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС". Большая часть представителей руководящей коалиции Германии поддержала предоставление Украине ракет Taurus.

Дмитрий Кулеба
Германия
военная помощь
ракеты
война в Украине

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