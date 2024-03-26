Заклики щодо надання Taurus — Кулеба розповів про невдоволення Німеччини

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: EPA

Україна неодноразово закликала Німеччину надати крилаті ракети Taurus. Натомість Київ отримує від Берліна "невдоволені коментарі".

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

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Журналіст поставив запитання посадовцю щодо Німеччини, яка тривалий час не ухвалює рішення, чи постачати їй ракети Taurus.

"Послухайте, я втомився відповідати на це. Вибачте. Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання, я отримую роздратовані відгуки з Берліна. Залиш це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", — відповів очільник МЗС.

Нагадаємо, німецька компанія-виробник далекобійних ракет TAURUS заявила про готовність провести навчання для ЗСУ, на яких вони зрозуміють всі правила використання цього типу зброї.

22 лютого Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus. Йдеться про коаліційний документ.

Водночас МЗС Великої Британії заявило, що країна готова скористатися "кільцевим обміном" для того, щоб надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Натомість Британія хоче отримати від Німеччини ракети TAURUS.

Також у Європарламенті відбулося голосування щодо резолюції про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС". Більша частина представників керівної коаліції Німеччини підтримала надання Україні ракет Taurus.