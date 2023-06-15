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Железная семья: сколько людей из команды Укрзализныци пострадали из-за войны

15 июня 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Потери Укрзализныци в войну: погибшие и раненые железнодорожники
Ремонт железной дороги. Фото: Укрзализныця
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В условиях полномасштабной войны миллионы украинцев обязаны Укрзализныце за спасение. Пассажиры эвакуационных рейсов получали счастливый билет на жизнь, когда выезжали из опасных регионов. В этот момент сотни железнодорожников выходили на сверхурочную работу, а еще больше — шли в ряды ВСУ.

Сколько железнодорожников пострадали с 24 февраля 2022 года — узнало Новини.LIVE.

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По предварительным данным Укрзализныци, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ранено 1063 железнодорожника, 423 железнодорожника погибли, а 188 потеряли жилье.

Укрзализныца
Потери Укрзализныци с начала войны. Фото: скриншот

В первом выпуске спецпроекта Новини.LIVE "Герои в тылу" мы рассказали историю поездной бригады Дмитрия Ярошенко, работавшей на эвакуационных рейсах, чтобы еще раз показать стране героизм каждого работника Укрзализныци. Мы услышали эксклюзивные истории спасения.

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Как рассказал нам герой фильма Дмитрий, ни один работник не боялся выходить на работу и неделями работал сверхурочно, потому что чувствовал социальную ответственность.

"Здесь не в героизме дело, а в том, что железнодорожники на тот момент сделали невозможное. То, что люди не ожидали от железной дороги. Я думаю, что в каждой профессии, когда люди отдаются на 100%, тогда будет все хорошо. Я горжусь своей профессией, я всегда хотел быть начальником поезда, с детства", — рассказал Дмитрий.

Издание Новини.LIVE благодарит всю железную семью, которая в условиях войны эвакуировала миллионы украинцев, спасая их жизнь. Вы — настоящие Герои в тылу.

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