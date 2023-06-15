Потери Укрзализныци в войну: погибшие и раненые железнодорожники

Ремонт железной дороги. Фото: Укрзализныця

В условиях полномасштабной войны миллионы украинцев обязаны Укрзализныце за спасение. Пассажиры эвакуационных рейсов получали счастливый билет на жизнь, когда выезжали из опасных регионов. В этот момент сотни железнодорожников выходили на сверхурочную работу, а еще больше — шли в ряды ВСУ.

Сколько железнодорожников пострадали с 24 февраля 2022 года — узнало Новини.LIVE.

Читайте также:

По предварительным данным Укрзализныци, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ранено 1063 железнодорожника, 423 железнодорожника погибли, а 188 потеряли жилье.

Потери Укрзализныци с начала войны. Фото: скриншот

В первом выпуске спецпроекта Новини.LIVE "Герои в тылу" мы рассказали историю поездной бригады Дмитрия Ярошенко, работавшей на эвакуационных рейсах, чтобы еще раз показать стране героизм каждого работника Укрзализныци. Мы услышали эксклюзивные истории спасения.

СЮДА ВИДЕО ВЫПУСКА

Как рассказал нам герой фильма Дмитрий, ни один работник не боялся выходить на работу и неделями работал сверхурочно, потому что чувствовал социальную ответственность.

"Здесь не в героизме дело, а в том, что железнодорожники на тот момент сделали невозможное. То, что люди не ожидали от железной дороги. Я думаю, что в каждой профессии, когда люди отдаются на 100%, тогда будет все хорошо. Я горжусь своей профессией, я всегда хотел быть начальником поезда, с детства", — рассказал Дмитрий.

Издание Новини.LIVE благодарит всю железную семью, которая в условиях войны эвакуировала миллионы украинцев, спасая их жизнь. Вы — настоящие Герои в тылу.