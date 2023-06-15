Втрати Укрзалізниці у війну: загиблі та поранені залізничники

Ремонт залізниці. Фото: Укрзалізниця

В умовах повномасштабної війни мільйони українців завдячують Укрзалізниці за порятунок. Пасажири евакуаційний рейсів отримували щасливий квиток на життя, коли виїжджали з небезпечних регіонів. У цей момент сотні залізничників виходили на понаднормову роботу, а ще більше — йшли до лав ЗСУ.

Скільки залізничників постраждали з 24 лютого 2022 року — дізналося Новини.LIVE.

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За попередніми даними Укрзалізниці, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було поранено 1063 залізничники, 423 залізничники загинули, а 188 втратили житло.

Втрати Укрзалізниці з початку війни. Фото: скриншот

У першому випуску спецпроєкту Новини.LIVE "Герої в тилу" ми розповіли історію поїзної бригади Дмитра Ярошенка, яка працювала на евакуаційний рейсах, аби вкотре показати країні героїзм кожного працівника Укрзалізниці. Ми почули ексклюзивні історії порятунку.

Як розповів нам герой фільму Дмитро, жоден працівник не боявся виходити на роботу і тижнями працював понаднормово, бо відчував соціальну відповідальність.

"Тут не в героїзмі справа, а в тому, що залізничники на той момент зробили неможливе. Те, що люди не очікували від залізниці. Я гадаю, що в кожній професії, коли люди викладаються на 100%, тоді буде все гаразд. Я пишаюся своєю професією, я завжди хотів бути начальником поїзда, з дитинства", — розповів Дмитро.

Видання Новини.LIVE дякує всій залізній родині, яка в умовах війни евакуювала мільйони українців, рятуючи їхні життя. Ви — справжні Герої в тилу.