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Залужный назвал количество погибших журналистов за время войны

16 февраля 2023 08:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный назвал количество погибших журналистов за время войны
Журналисты на войне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал количество погибших журналистов на войне. По его словам, только за год погибло восемь представителей СМИ.

Об этом Залужный написал в Telegram.

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Погибшие журналисты

"16 февраля 2015 во время исполнения воинского долга в районе города Дебальцево погиб корреспондент ТРК "Бриз" Министерства обороны капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин", — написал Главнокомандующий ВСУ.

Также он сообщил, что только за время широкомасштабной войны восемь журналистов погибли непосредственно во время осуществления профессиональной деятельности, а 24 погибли как участники боевых действий в рядах Сил обороны Украины и в результате вражеских обстрелов.

Залужный поблагодарил военкоров и пресс-офицеров, за службу и правду. 

"Благодаря вам Украина и весь свободный мир знают имена и лица своих защитников и защитниц. Вы фиксируете историю нашей борьбы и грядущей Победы. Вы делаете Вооруженные Силы Украины настоящим брендом, уровень доверия к которому беспрецедентно высок. Желаю скорейшей Победы! Сил и стойкости, вдохновения и непоколебимой веры", — добавил он.

Напомним, что на российском пропагандистском сайте "Комсомольская правда" появился ряд новостей о зверствах армии россии в Украине. Впоследствии материалы с сайта удалили.

Также сообщалось, что с началом полномасштабного вторжения в Украину, по данным Национального союза журналистов Украины, по меньшей мере 39 медийщиков стали жертвами массированной российской агрессии в Украине.

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