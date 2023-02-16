Залужний назвав кількість загиблих журналістів за час війни

Журналісти на війні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав кількість загиблих журналістів на війні. За його словами, лише за рік загинуло вісім представників ЗМІ.

Про це Залужний написав у Telegram.

Загиблі журналісти

"16 лютого 2015 року під час виконання військового обов'язку в районі міста Дебальцеве загинув кореспондент ТРК "Бриз" Міністерства оборони капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін", — написав Головнокомандувач ЗСУ.

Також він повідомив, що лише за часи широкомасштабної війни вісім журналістів загинули безпосередньо під час здійснення професійної діяльності, а 24 загинули як учасники бойових дій у лавах Сил оборони України та внаслідок ворожих обстрілів.

Залужний подякував воєнкорам та пресофіцерам, за службу та правду.

"Завдяки вам Україна та весь вільний світ знають імена та обличчя своїх захисників та захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби та майбутньої Перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Бажаю якнайшвидшої Перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри", — додав він.

Нагадаємо, що на російському пропагандистському сайті "Комсомольська правда" з'явилася низка новин про звірства армії росії в Україні. Згодом матеріали із сайту видалили.

Також повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Національної спілки журналістів України, щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні.