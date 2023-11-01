Залужный назвал ключевые потребности ВСУ для победы Украины в войне

Валерий Залужный. Фото: пресс-служба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал пять ключевых потребностей украинской армии для разгрома российской армии и боевиков "Л/ДНР". По его словам, ВСУ должны получить паритет в войне благодаря освоению современных военных технологий.

Об этом он заявил в интервью The Economist.

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Пять ключевых пунктов

Первым пунктом Залужный назвал усиление ПВО, получение новых БПЛА и самолетов. По его словам, Украина имеющимися средствами прервала российское господство в воздухе, но чтобы окончательно покончить с намерениями ВКС РФ перехватить инициативу таких средств, необходимо больше.

"Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только одна треть была пригодна к использованию. F-16 помогут решить этот вопрос, но не они одни. Поэтому нам необходимо с помощью ПВО и беспилотников взять на себя инициативу. Сигнальными приманками мы можем противодействовать управляемым авиабомбам, а ночью с помощью стробоскопов ослеплять тепловые камеры российских беспилотников", — говорит Залужный.

Вторым пунктом он назвал комплексы РЭБ. По его словам, за последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав 60 новых видов техники, но эффективность и функционал некоторой техники пока Украине неизвестен.

"Мы уже создали много собственных электронных систем защиты, но нам нужен больший доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные по активам, собирающим сигналы разведки, и расширение производственных линий для наших систем РЭБ против беспилотников в Украине и за рубежом", — говорит главнокомандующий ВСУ.

Третий пункт — паритет в контрбатарейной борьбе. Залужный говорит: в этой войне, как и в большинстве прошлых войн, артиллерийский, ракетный и ракетный огонь составляет 60-80% всех боевых задач.

"Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы достаточно успешно обнаружили русскую артиллерию и поразили ее. Но эффективность, например, "Экскалибура", резко снизилась из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы", — добавляет Залужный, и отмечает: точность впечатлений ВСУ не может продолжаться вечно.

Общие ключевые потребности ВСУ для получения паритета над ВС РФ и боевиками "ЛДНР" таковы:

усиление ВВС Украины и зенитно-ракетных войск;

увеличение количества комплексов РЭБ;

обеспечение GPS-полей для более эффективной контрбатарейной борьбы;

использование новейших управляемых технологий дистанционного разминирования;

резервы и инновационные подходы к подготовке военного управления по стандартам ядерных стран-участниц НАТО.

Технологии положат конец позиционной войне

Валерий Залужный убежден, что над существующими в России подходами и техникой доминирование должно получить усвоение технологий, о которых страна-террористка не должна догадываться. Только тогда позиционной войне, которая складывается сейчас, можно положить конец.

"Позиционная война — это длительная война, которая несет огромные риски для вооруженных сил Украины и самой страны. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи. Технология – это ответ, поэтому новые инновационные подходы могут снова сложить ситуацию не в пользу России", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Залужный и командование Воздушных сил обсудили усиление украинской ПВО. Перед этим он провел первый телефонный разговор с главнокомандующим американскими войсками Чарльзом Брауном.