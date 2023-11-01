Залужний назвав ключові потреби ЗСУ для перемоги України у війні

Валерій Залужний. Фото: пресслужба ЗСУ

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний назвав п'ять ключових потреб української армії, для розгрому російської армії та бойовиків "Л/ДНР". За його словами, ЗСУ повинні здобувати паритет у війні завдяки освоєнню сучасних військових технологій.

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

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П'ять ключових пунктів

Першим пунктом Залужний назвав посилення ППО, отримання нових БПЛА та літаків. За його словами, Україна наявними засобами перервала російське домінування в повітрі, але щоб остаточно покінчити з намірами ПКС РФ перехопити ініціативу таких засобів необхідно більше.

"Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання. F-16 допоможуть розв'язати це питання, але не вони одні. Тому нам необхідно за допомогою ППО та безпілотників взяти на себе ініціативу. Сигнальними приманками ми можемо протидіяти керованим авіабомбам, а вночі за допомогою стробоскопів засліплювати теплові камери російських безпілотників", — каже Залужний.

Другим пунктом він назвав комплекси РЕБ. За його словами, за останнє десятиріччя Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши 60 нових видів техніки, але ефективність та функціонал деякої техніки наразі Україні невідомий.

"Ми вже створили багато власних електронних систем захисту, але нам потрібен більший доступ до електронної розвідки від наших союзників, включаючи дані з активів, які збирають сигнали розвідки, і розширення виробничих ліній для наших систем РЕБ проти безпілотників в Україні та за кордоном", — каже головнокомандувач ЗСУ.

Третій пункт — паритет у контрбатарейній боротьбі. Залужний каже: у цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійський, ракетний і ракетний вогонь становить 60-80% усіх бойових завдань.

"Коли минулого року ми вперше отримали західну зброю, ми досить успішно виявили російську артилерію та вразили її. Але ефективність, наприклад, "Екскалібуру", різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби", — додає Залужний, та відзначає: точність вражень ЗСУ не може тривати вічно.

Загалом, ключові потреби ЗСУ для здобування паритету на ЗС РФ та бойовиками "ЛДНР" є такими:

посилення ВПС України та зенітно-ракетних військ;

збільшення кількості комплексів РЕБ;

забезпечення GPS-полів для більш ефективної контрбатарейної боротьби;

використання новітніх керованих технологій дистанційного розмінування;

резерви та інноваційні підходи в підготовці військового управління за стандартами ядерних країн-членів НАТО.

Технології покладуть край позиційній війні

Валерій Залужний переконаний, над підходами та технікою, які нині є в Росії, домінування має здобути засвоєння технологій, про які країна-терористка не повинна здогадуватися. Тільки тоді позиційній війні, яка складається нині, можна покласти край.

"Позиційна війна — це тривала війна, яка несе величезні ризики для збройних сил України та самої країни. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі. Технологія – це відповідь, тому нові інноваційні підходи можуть знову скласти ситуацію не на користь Росії", — наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Залужний та командування Повітряних сил обговорили посилення української ППО. Перед цим він провів першу телефонну розмову з головнокомандувачем американськими військами Чарльзом Брауном.