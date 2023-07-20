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Залужный обсудил с американским генералом ситуацию на фронте

20 июля 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный обсудил с американским генералом ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: BBC News
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Военного комитета США, генералом Марком Милли. Залужный поделился информацией о текущем положении на фронтовой линии.

Об этом Залужный сообщил в соцсетях.

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"Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях есть успехи. Наши воины Герои", — сказал Залужный.

Особое внимание было уделено теме военной поддержки, включая поставки оборудования и амуниции. Залужный выразил благодарность генералу Милли и всему американскому народу за их непоколебимую поддержку. 

"Наш диалог будет только усиливаться. Вместе мы придем к победе!" — подытожил Залужный.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, как его задержал Интерпол по российскому запросу. Это произошло во время его визита на саммит НАТО в Брюсселе в 2019 году.

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