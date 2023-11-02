Залужный поделился своими ожиданиями от контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: RFL\RL

Контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, вероятно, война зашла в тупик.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для статьи The Economist.

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Залужный рассказал, что украинское военное руководство рассчитывало, что ВСУ должно продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая российскую оборону. По его планам, должно было хватить четыре месяца, чтобы "дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно".

Главнокомандующий украинской армией наблюдал, как его войска и техника застряли на минных полях на подступах к Бахмуту на востоке, а предоставленную Западом технику расстреливала российская артиллерия и беспилотники.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не пригодны для выполнения задач и перевел солдат в некоторых бригадах", — поделился мыслями Залужный.

Кроме того, он отметил, что важную роль в видении украинского наступления сыграла книга "Прорыв укрепленных линий обороны", опубликованная в 1941 году советским генерал-майором Смирновым, который анализировал битвы Первой мировой войны. Именно после этого Залужный понял, на каком этапе находится армия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографии украинских воинов, защищающих наше государство от агрессора. Также выразил благодарность военным и помогающим странам.

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