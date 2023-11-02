Залужний поділився своїми очікуваннями від контрнаступу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: RFL\RL

Контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний для статті The Economist.

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Залужний розповів, що українське військове керівництво розраховувало, що ЗСУ мало просуватись зі швидкістю 30 км за добу, прориваючи російську оборону. За його планами, мало вистачити чотири місяці, щоб "дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад".

Натомість Головнокомандувач української армії спостерігав, як його війська та техніка застрягали на мінних полях на підступах до Бахмута на сході, а надану Заходом техніку розстрілювала російська артилерія і безпілотники.

"Спочатку я подумав, що щось не так з нашими командирами, тому змінив деяких з них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не придатні для виконання завдань, і перевів солдатів у деяких бригадах", — поділився думками Залужний.

Окрім того, він наголосив, що важливу роль на бачення українського наступу зіграла книга "Прорив укріплених ліній оборони", опублікована у 1941 році радянським генерал-майором Смирновим, який аналізував битви Першої світової війни. Саме після цього Залужний зрозумів, на якому етапі перебуває армія.

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