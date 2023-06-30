Залужный объяснил, остановит ли контрнаступление ВСУ ядерный шантаж России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Украинскую армию, которая продолжает контрнаступление, не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Washington Post.

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Отвечая на вопрос журналиста, что в последнее время появилась информация о возможности российского теракта на Запорожской атомной электростанции, Валерий Залужный отметил, что на планы Украины это не повлияет.

"Ну что, нам казаться?" — ответил главнокомандующий ВСУ.

Контрнаступление будет продолжаться

Относительно конкретных шагов украинской армии, в частности, контрнаступления Вооруженных сил, которое продолжается, в частности, на юге, недалеко от Запорожской АЭС, Залужный подчеркнул: "Меня это (ядерный шантаж России. — Ред.) совсем не останавливает".

Украинская армия продолжает делать свою работу, подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Напомним, 27 июня в США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу крушения "неизбежной".