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Залужный объяснил, остановит ли контрнаступление ВСУ ядерный шантаж России

30 июня 2023 13:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Залужный объяснил, остановит ли контрнаступление ВСУ ядерный шантаж России
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинскую армию, которая продолжает контрнаступление, не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Washington Post.

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Отвечая на вопрос журналиста, что в последнее время появилась информация о возможности российского теракта на Запорожской атомной электростанции, Валерий Залужный отметил, что на планы Украины это не повлияет.

"Ну что, нам казаться?" — ответил главнокомандующий ВСУ.

Контрнаступление будет продолжаться

Относительно конкретных шагов украинской армии, в частности, контрнаступления Вооруженных сил, которое продолжается, в частности, на юге, недалеко от Запорожской АЭС, Залужный подчеркнул: "Меня это (ядерный шантаж России. — Ред.) совсем не останавливает".

Украинская армия продолжает делать свою работу, подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Напомним, 27 июня в США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу крушения "неизбежной".

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