Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний пояснив, чи зупинить контрнаступ ЗСУ ядерний шантаж Росії arrow

Залужний пояснив, чи зупинить контрнаступ ЗСУ ядерний шантаж Росії

30 червня 2023 13:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Залужний пояснив, чи зупинить контрнаступ ЗСУ ядерний шантаж Росії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українську армію, яка продовжує контрнаступ, не зупинять чутки про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Україна не планує здаватися через ядерний шантаж з боку країни-агресора.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Washington Post.

Читайте також:

Україна не здається

Відповідаючи на питання журналіста про те, що останнім часом з’явилася інформація про можливість російського теракту на Запорізькій атомній електростанції, Валерій Залужний зазначив, що на плани України це не вплине.

"Ну що, нам здаватися?" — відповів головнокомандувач ЗСУ.

Контрнаступ триватиме

Щодо конкретних кроків української армії, зокрема, контрнаступу Збройних сил, який триває, зокрема, на півдні, неподалік від Запорізької АЕС, Залужний підкреслив: "Мене це (ядерний шантаж Росії. — ред.) зовсім не зупиняє".

Українська армія продовжує робити свою роботу, наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

Нагадаємо, 27 червня у США відреагували на інформацію про ймовірність підриву російськими військами Запорізької АЕС. Там заявили, що не вважають загрозу катастрофи "неминучою".

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз