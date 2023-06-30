Залужний пояснив, чи зупинить контрнаступ ЗСУ ядерний шантаж Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

Українську армію, яка продовжує контрнаступ, не зупинять чутки про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Україна не планує здаватися через ядерний шантаж з боку країни-агресора.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Washington Post.

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Україна не здається

Відповідаючи на питання журналіста про те, що останнім часом з’явилася інформація про можливість російського теракту на Запорізькій атомній електростанції, Валерій Залужний зазначив, що на плани України це не вплине.

"Ну що, нам здаватися?" — відповів головнокомандувач ЗСУ.

Контрнаступ триватиме

Щодо конкретних кроків української армії, зокрема, контрнаступу Збройних сил, який триває, зокрема, на півдні, неподалік від Запорізької АЕС, Залужний підкреслив: "Мене це (ядерний шантаж Росії. — ред.) зовсім не зупиняє".

Українська армія продовжує робити свою роботу, наголосив головнокомандувач Збройних сил України.

Нагадаємо, 27 червня у США відреагували на інформацію про ймовірність підриву російськими військами Запорізької АЕС. Там заявили, що не вважають загрозу катастрофи "неминучою".