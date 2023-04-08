Залужный показал, как польские гаубицы Krab выполняют задания на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал, как польские самоходные гаубицы AHS Krab (САУ "Краб") успешно выполняют боевые задания на фронте. Он отметил, что украинские военные быстро овладели западной техникой и имеют ценный опыт для партнеров и производителей вооружения.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.

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По словам Залужного, самоходная артиллерийская установка "Краб" продемонстрировала хорошую скорость наводки и дальность стрельбы. Военнослужащий ВСУ Владимир отметил, что они изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляют производителям предложения по их усовершенствованию.

Этот пост является доказательством того, что украинская армия активно использует современное оборудование во время боевых действий на фронте. Они успешно применяют западную технику и улучшают ее функциональность и производительность.

Взаимодействие между украинской армией и партнерами из других стран в области оборонных технологий имеет большое значение для укрепления безопасности Украины и обеспечения ее защиты.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с известным украинским поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом. У него в глазах появилась радость, а на лице улыбка.

Поэт подарил Залужному свою книгу, а главнокомандующий в ответ зачитал строчку из стихов Жадана.

"Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате в чужой кровати", — процитировал главнокомандующий слова из стихотворения.

Залужный фанат творчества Жадана, поскольку признал, что ему было приятно получить такой подарок.