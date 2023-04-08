Залужний показав, як польські гаубиці Krab виконують завдання на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: РБК-Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, в якому показав, як польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ "Краб") успішно виконують бойові завдання на фронті. Він зазначив, що українські військові швидко заволоділи західною технікою та мають цінний досвід для партнерів та виробників озброєння.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Telegram.

Читайте також:

Що сказав Залужний

За словами Залужного, самохідна артилерійська установка "Краб" продемонструвала хорошу швидкість наведення та дальність стрілянини. Військовослужбовець ЗСУ Володимир зазначив, що вони вивчили ресурс та можливості цих машин та надають виробникам пропозиції щодо їх удосконалення.

Ця посада є доказом того, що українська армія активно використовує сучасне обладнання під час бойових дій на фронті. Вони успішно застосовують західну техніку та покращують її функціональність та продуктивність.

Взаємодія між українською армією та партнерами з інших країн у галузі оборонних технологій має велике значення для зміцнення безпеки України та забезпечення її захисту.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з відомим українським поетом і музикантом Сергієм Жаданом. У нього в очах з'явилася радість, а на обличчі усмішка.

Поет подарував Залужному свою книгу, а головнокомандувач у відповідь зачитав рядок із віршів Жадана.

"Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку", — процитував головнокомандувач слова з вірша.

Залужний фанат творчості Жадана, оскільки визнав, що йому було приємно отримати такий подарунок.