Залужный рассказал, как происходило затопление крейсера "Москва"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как украинские военные уничтожили крейсер "Москва" и назвал российские корабли, которые планируют ликвидировать Вооруженные силы.

Об этом Валерий Залужный признался во время спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

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По его словам, военные сделали свою работу, которую должны были сделать. А для украинцев уничтожение "Москвы" имело значение для поднятия духа.

Залужный также сообщил, что для этого у Украины был незначительный шанс и она им воспользовалась.

"Нас как военных интересовало снижение, а в перспективе и полностью лишение Черноморского флота Российской Федерации любой активности в Черном море. Для этого у нас были некоторые возможности и для этого у нас были, скажем так, довольно небольшие шансы использовать эти возможности. Потопление самого крейсера "Москва" имеет для нас стратегическое значение, все же это был носитель крылатых ракет", — поделился Главнокомандующий.

Залужный убежден, что Украина обязательно доберется и до таких кораблей, как "Григорович", "Эссен", и остальные.

В интервью он также подтвердил информацию, что крейсера "Москва" не должно было быть в Черном море.

"Это океанический крейсер. Крейсер "Москва" — это как огромные колонны, которые шли на Киев. Затянули они эти колонны под Киев, которые мы сожгли. И так же они затащили это ржавое корыто непосредственно в зону поражения. Мы должны были воспользоваться этим шансом", — сказал генерал.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание, что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.