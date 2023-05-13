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Залужний про затоплення крейсера "Москва": чому це було важливо

13 травня 2023 04:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Залужний розповів, як відбувалося затоплення крейсера "Москва"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як українські військові знищили крейсер "Москва", та назвав російські кораблі, які планують ліквідувати Збройні сили.

Про це Валерій Залужний зізнався під час спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". 

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За його словами, військові зробили свою роботу, яку мали зробити. А для українців знищення "Москви" мало значення для підняття духу.

Залужний також повідомив, що Україна мала незначний шанс для потоплення крейсера і не втратила його.

"Нас як військових цікавило зниження, а в перспективі і повністю позбавлення Чорноморського флоту Російської Федерації будь-якої активності у Чорному морі. Для цього у нас були деякі можливості і для цього у нас були, скажімо так, досить невеличкі шанси ці можливості використати. Потоплення самого крейсера "Москва" має для нас стратегічне значення, все ж таки це був носій крилатих ракет", — поділився планами Головнокомандувач.  

Залужний переконаний, що Україна обов'язково добереться і до таких кораблів, як "Григорович", "Ессен", і до решти. 

В інтерв'ю він також підтвердив інформацію, що крейсера "Москва" не мало бути у Чорному морі. 

"Це океанічний крейсер. Крейсер "Москва" — це як оті величезні колони, які йшли на Київ. Затягнули вони ці колони під Київ, які ми спалили. І так само вони затягнули це іржаве корито безпосередньо у зону ураження. Ми мали скористатися цим шансом", — сказав генерал. 

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив відверте зізнання, що один раз йому довелося плакати під час війни. Каже, просто не міг стримати сліз. Адже попри те, що він військовий, він залишається звичайною людиною.

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