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Залужный провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе

30 апреля 2023 20:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Залужный провел переговоры с командующим силами НАТО в Европе
Валерий Залужный и Кристофер Каволи во время встречи. Фото: t.me/CinCAFU
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи. В рамках встречи обсудили возможные сценарии на поле боя и предпосылки предстоящих действий Украины.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram.

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Подробности

"Провел встречу в расширенном составе с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Предметно обсудили широкий круг важных для нас вопросов. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Цель ставим — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Встреча с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи. Фото: Валерий Залужный
Встреча с главнокомандующим вооруженными силами НАТО и США в Европе Кристофером Каволи. Фото: Валерий Залужный

Как сообщил Залужный, стороны отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники.

Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

Также обсудили вопросы подготовки украинских защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте.

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