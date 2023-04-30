Залужний провів переговори з командувачем сил НАТО в Європі

Валерій Залужний та Крістофер Каволі під час зустрічі. Фото: t.me/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі. В рамках зустрічі обговорили можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх дій України.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram.

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"Провів зустріч у розширеному складі із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі – командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету — підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Зустріч з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі. Фото: Валерій Залужний

Як повідомив Залужний, сторони окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

Також обговорили питання підготовки українських захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті.