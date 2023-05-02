Залужный, Резников и Малюк требуют пересмотреть закон о выплатах для защитников Украины

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ

Руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления прочат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей военных и силовых структур, адресованном председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.

Читайте также:

Закон нужно пересмотреть

Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава Нацгвардии Юрий Лебедь, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, а также руководители СБУ Василий Малюк и МВД Игорь Клименко обнародовали совместное заявление, адресованное спикеру парламента.

В заявлении говорится о скандальном законопроекте №8312, в котором регулируется система выплат военнослужащим, представителям службы гражданской защиты и полицейским.

Руководители силовых и военных структур заявили, что принятое Верховной Радой предложение не может быть воплощено в нынешней редакции.

Заявление силовиков и военных по поводу скандальной правки о выплатах для защитников Украины

Фото: Telegram Давида Арахамии

Силовики и военные против нынешнего формата выплат военнослужащим

Фото: Telegram Давида Арахамии

Чем недовольны силовики и военные

Во-первых, внесенная в законопроект правка не решает проблемы срочников и курсантов высших военных учебных заведений.

Во-вторых, эта норма не учитывает особенности прохождения службы в том или ином регионе, не учитывает сложности возложенных на военнослужащих задач.

"Убеждены, что подход к оплате должен быть более дифференцированным и разработанным совместно с представителями военнослужащих и командованием", — отмечается в заявлении.

Популизм чреват катастрофой

Также силовики заявили, что все эти расходы должны не только существовать на бумаге, но и обеспечиваться соответственно в бюджете.

Иначе, предупредили авторы заявления, разочарование военнослужащих очередным актом популизма может иметь не просто негативные, а роковые последствия для страны.

Что предлагают авторы заявления

Руководители военных и силовых структур предложили создать рабочую группу, в которую вошли бы представители ВР, Кабмина и Генштаба.

Эта группа должна до конца мая разработать и внести в Верховную Раду обновленный законопроект.

До этого времени, отмечается в заявлении, депутатов просят не рассматривать проект постановления об отмене решения ВР по денежному обеспечению военнослужащих.

Напомним, что 10 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за возврат доплаты военным в размере 30 тысяч гривен.