Залужный, Резников и Малюк требуют пересмотреть закон о выплатах для защитников Украины
Руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления прочат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.
Об этом говорится в совместном заявлении руководителей военных и силовых структур, адресованном председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.
Закон нужно пересмотреть
Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава Нацгвардии Юрий Лебедь, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, а также руководители СБУ Василий Малюк и МВД Игорь Клименко обнародовали совместное заявление, адресованное спикеру парламента.
В заявлении говорится о скандальном законопроекте №8312, в котором регулируется система выплат военнослужащим, представителям службы гражданской защиты и полицейским.
Руководители силовых и военных структур заявили, что принятое Верховной Радой предложение не может быть воплощено в нынешней редакции.
Чем недовольны силовики и военные
Во-первых, внесенная в законопроект правка не решает проблемы срочников и курсантов высших военных учебных заведений.
Во-вторых, эта норма не учитывает особенности прохождения службы в том или ином регионе, не учитывает сложности возложенных на военнослужащих задач.
"Убеждены, что подход к оплате должен быть более дифференцированным и разработанным совместно с представителями военнослужащих и командованием", — отмечается в заявлении.
Популизм чреват катастрофой
Также силовики заявили, что все эти расходы должны не только существовать на бумаге, но и обеспечиваться соответственно в бюджете.
Иначе, предупредили авторы заявления, разочарование военнослужащих очередным актом популизма может иметь не просто негативные, а роковые последствия для страны.
Что предлагают авторы заявления
Руководители военных и силовых структур предложили создать рабочую группу, в которую вошли бы представители ВР, Кабмина и Генштаба.
Эта группа должна до конца мая разработать и внести в Верховную Раду обновленный законопроект.
До этого времени, отмечается в заявлении, депутатов просят не рассматривать проект постановления об отмене решения ВР по денежному обеспечению военнослужащих.
Напомним, что 10 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за возврат доплаты военным в размере 30 тысяч гривен.