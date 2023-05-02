Залужний, Резніков і Малюк вимагають переглянути закон про виплати для захисників України
Керівники силових відомств, очільники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.
Про це йдеться у спільній заяві керівників військових та силових структур, адресованій голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку.
Закон треба переглянути
Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, очільник Нацгвардії Юрій Лебідь, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також керівник СБУ Василь Малюк та МВС Ігор Клименко оприлюднили спільну заяву, адресовану спікеру парламенту.
В заяві йдеться про скандальний законопроєкт №8312, в якому регулюється система виплат військовослужбовцям, представникам служби цивільного захисту та поліцейським.
Керівники силових та військових структур заявили, що ухвалена Верховною Радою пропозиція не може бути втілена у нинішній редакції.
Чим незадоволені силовики та військові
По-перше, внесена до законопроєкту правка не вирішує проблеми строковиків та курсантів вищих військових навчальних закладів.
По-друге, ця норма не враховує особливостей проходження служби у тому чи іншому регіоні, не враховує складнощі покладених на військовослужбовців завдань.
"Переконані, що підхід до оплати має бути більш диференційованим та розробленим спільно з представниками військовослужбовців та командуванням", — наголошується у заяві.
Популізм загрожує катастрофою
Також силовики заявили, що усі ці видатки мають не тільки існувати на папері, а й бути відповідно забезпеченими у бюджеті.
Інакше, попередили автори заяви, розчарування військовослужбовців черговим актом популізму може мати не просто негативні, а фатальні наслідки для країни.
Що пропонують автори заяви
Керівники військових та силових структур запропонували створити робочу групу, до якої увійшли б представники ВР, Кабміну та Генштабу.
Ця група має до кінця травня розробити і внести до Верховної Ради оновлений законопроєкт.
До цього часу, наголошується у заяві, депутатів просять не розглядати проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо грошового забезпечення військовослужбовців.
Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада України проголосувала за повернення доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.