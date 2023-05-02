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Залужний, Резніков і Малюк вимагають переглянути закон про виплати для захисників України

2 травня 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Залужний, Резніков і Малюк вимагають переглянути закон про виплати для захисників України
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівники силових відомств, очільники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.

Про це йдеться у спільній заяві керівників військових та силових структур, адресованій голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку.

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Закон треба переглянути

Міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, очільник Нацгвардії Юрій Лебідь, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також керівник СБУ Василь Малюк та МВС Ігор Клименко оприлюднили спільну заяву, адресовану спікеру парламенту.

В заяві йдеться про скандальний законопроєкт №8312, в якому регулюється система виплат військовослужбовцям, представникам служби цивільного захисту та поліцейським.

Керівники силових та військових структур заявили, що ухвалена Верховною Радою пропозиція не може бути втілена у нинішній редакції.

Заява силовиків та військових щодо скандальної правки про виплати для захисників України
Заява силовиків та військових щодо скандальної правки про виплати для захисників України
Фото: Telegram Давида Арахамії
Силовики і військові проти нинішнього формату виплат військовослужбовцям
Силовики і військові проти нинішнього формату виплат військовослужбовцям
Фото: Telegram Давида Арахамії

Чим незадоволені силовики та військові

По-перше, внесена до законопроєкту правка не вирішує проблеми строковиків та курсантів вищих військових навчальних закладів.

По-друге, ця норма не враховує особливостей проходження служби у тому чи іншому регіоні, не враховує складнощі покладених на військовослужбовців завдань.

"Переконані, що підхід до оплати має бути більш диференційованим та розробленим спільно з представниками військовослужбовців та командуванням", — наголошується у заяві.

Популізм загрожує катастрофою

Також силовики заявили, що усі ці видатки мають не тільки існувати на папері, а й бути відповідно забезпеченими у бюджеті.

Інакше, попередили автори заяви, розчарування військовослужбовців черговим актом популізму може мати не просто негативні, а фатальні наслідки для країни.

Що пропонують автори заяви

Керівники військових та силових структур запропонували створити робочу групу, до якої увійшли б представники ВР, Кабміну та Генштабу. 

Ця група має до кінця травня розробити і внести до Верховної Ради оновлений законопроєкт.

До цього часу, наголошується у заяві, депутатів просять не розглядати проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо грошового забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада України проголосувала за повернення доплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

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