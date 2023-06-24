Валерий Залужный назвал количество ракет выпущенных по Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google

В ночь на 24 июня армия РФ атаковала Украину с помощью крылатых ракет, запущенных из бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, морских ракет "Калибр" и ударных беспилотников Shahed-136/131. Десять стратегических авиационных единиц запустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с акватории Каспийского моря. Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 осуществили удары с помощью 9 ракет Х-22 с севера, юга и востока.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, агрессоры выпустили две морские ракеты "Калибр" с акватории Черного моря. С южной стороны, враг нанес удар с помощью двух беспилотных аппаратов Shahed-136/131.

Силы противовоздушной обороны успешно обезвредили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну морскую ракету "Калибр" и два беспилотника "Shahed-136/131".

Также Верховный Главнокомандующий указал на то, что для отражения воздушного нашествия были мобилизованы подразделения противовоздушной обороны, авиационные силы, мобильные огневые группы воздушного командования "Центр", "Юг" и "Восток" Силы Безопасности Украины. Ракеты Х-22, выпущенные российскими террористами, были направлены в сторону Днепра и Кривого Рога.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, что падение обломков сбитой ночью российской ракеты на киевскую многоэтажку убило уже троих человек. Часть жертв не идентифицирована, поэтому нужен ДНК-анализ.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о двух погибших.