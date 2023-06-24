Валерій Залужний назвав кількість ракет, випущених по Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google

У ніч на 24 червня армія РФ атакувала Україну за допомогою крилатих ракет, запущених із бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3, морських ракет "Калібр" та ударних безпілотників Shahed-136/131. Десять стратегічних авіаційних одиниць запустили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря. Вісім далеких бомбардувальників Ту-22М3 здійснили удари за допомогою 9 ракет Х-22 з півночі, півдня та сходу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За словами Залужного, агресори випустили дві морські ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. З південного боку ворог завдав удару за допомогою двох безпілотних апаратів Shahed-136/131.

Сили протиповітряної оборони успішно знешкодили всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну морську ракету "Калібр" та два безпілотники "Shahed-136/131".

Також Верховний Головнокомандувач зазначив, що для відображення повітряної навали були мобілізовані підрозділи протиповітряної оборони, авіаційні сили, мобільні вогневі групи повітряного командування "Центр", "Південь" та "Схід" Сили Безпеки України. Ракети Х-22, випущені російськими терористами, були спрямовані у бік Дніпра та Кривого Рогу.

Повідомлення Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, що падіння уламків збитої вночі російської ракети на київську багатоповерхівку вбило вже троє людей. Частина жертв не ідентифікована, тому потрібний ДНК-аналіз.

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив двох загиблих.