Валерій Залужний назвав кількість ракет, випущених по Україні

Залужний розповів, скільки російських ракет сьогодні "вполювала" ППО
У ніч на 24 червня армія РФ атакувала Україну за допомогою крилатих ракет, запущених із бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3, морських ракет "Калібр" та ударних безпілотників Shahed-136/131. Десять стратегічних авіаційних одиниць запустили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря. Вісім далеких бомбардувальників Ту-22М3 здійснили удари за допомогою 9 ракет Х-22 з півночі, півдня та сходу.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Що відомо про нічний обстріл України
За словами Залужного, агресори випустили дві морські ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. З південного боку ворог завдав удару за допомогою двох безпілотних апаратів Shahed-136/131.
Сили протиповітряної оборони успішно знешкодили всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну морську ракету "Калібр" та два безпілотники "Shahed-136/131".
Також Верховний Головнокомандувач зазначив, що для відображення повітряної навали були мобілізовані підрозділи протиповітряної оборони, авіаційні сили, мобільні вогневі групи повітряного командування "Центр", "Південь" та "Схід" Сили Безпеки України. Ракети Х-22, випущені російськими терористами, були спрямовані у бік Дніпра та Кривого Рогу.
Нагадаємо, що падіння уламків збитої вночі російської ракети на київську багатоповерхівку вбило вже троє людей. Частина жертв не ідентифікована, тому потрібний ДНК-аналіз.
Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив двох загиблих.