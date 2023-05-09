Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила ПВО в ночь на 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ВСУ

Противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории велся как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил на своем Telegram-канале.

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Первая атака россиян

Этой ночью российские оккупанты обстреляли украинскую территорию крылатыми ракетами дважды.

Первая атака имела место около 22:00.

Было выпущено восемь крылатых ракет "Калибр" с находившихся в Черном море кораблей.

Все ракеты уничтожили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Схід".

Вторая атака оккупантов

Около 04:00 россияне нанесли очередной ракетный удар. В этот раз они запустили 17 ракет из четырех самолетов стратегической авиации Ту-95МС, ориентировочно из района Каспийского моря.

В зоне воздушного командования "Центр" было уничтожено 14 крылатых ракет, на юге — еще одна.

Сбитая российская ракета ​​​​​​

Фото: МВД

Таким образом, из 25 ракет, выпущенных россиянами по Украине в ночь на 9 мая, было уничтожено 23.

Напомним, глава КГВА Сергей Попко заявил, что над Киевом сбили все воздушные цели.