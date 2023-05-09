Залужний розповів, скільки російських ракет збила ППО у ніч на 9 травня
Протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території вівся як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.
Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.
Перша атака росіян
Цієї ночі російські окупанти обстріляли українську територію крилатими ракетами двічі.
Перша атака мала місце близько 22:00.
Було випущено вісім крилатих ракет "Калібр" із кораблів, які перебували у Чорному морі.
Усі ракети знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
Друга атака окупантів
Близько 04:00 росіяни завдали чергового ракетного удару. Цього разу вони запустили 17 ракет з чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95МС, орієнтовно з району Каспійського моря.
У зоні повітряного командування "Центр" було знищено 14 крилатих ракет, на півдні — ще одну.
Таким чином, із 25 ракет, які випустили росіяни по Україні у ніч проти 9 травня, було знищено 23.
Нагадаємо, голова КМВА Сергій Попко заявив, що над Києвом збили усі повітряні цілі.