Залужний розповів, скільки російських ракет збила ППО у ніч на 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ЗСУ

Протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території вівся як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Перша атака росіян

Цієї ночі російські окупанти обстріляли українську територію крилатими ракетами двічі.

Перша атака мала місце близько 22:00.

Було випущено вісім крилатих ракет "Калібр" із кораблів, які перебували у Чорному морі.

Усі ракети знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Друга атака окупантів

Близько 04:00 росіяни завдали чергового ракетного удару. Цього разу вони запустили 17 ракет з чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95МС, орієнтовно з району Каспійського моря.

У зоні повітряного командування "Центр" було знищено 14 крилатих ракет, на півдні — ще одну.

Збита російська ракета

Фото: МВС

Таким чином, із 25 ракет, які випустили росіяни по Україні у ніч проти 9 травня, було знищено 23.

Нагадаємо, голова КМВА Сергій Попко заявив, що над Києвом збили усі повітряні цілі.