Залужный спрогнозировал, как РФ может нарастить количество своей авиации
С начала войны армия РФ потеряла немало самолетов, однако оккупанты могут нарастить количество авиации до восьми дивизий. Это может произойти уже к концу 2023 года.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для статьи The Economist.
Как РФ может нарастить количество авиации
"С начала широкомасштабной войны РФ потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов — примерно на 13 полков армейской авиации. При этом потери средств ПВО врага превышают 550 единиц", — заявил Залужный.
Однако, несмотря на такие потери, россияне все же имеют существенное преимущество в воздухе, а это очень усложняет продвижение наших войск. Главнокомандующий ВСУ считает, что Россия может увеличить количество авиации до восьми дивизий уже к концу 2023 года. Но, по его мнению, даже несмотря на преобладающее количество самолетов и вертолетов россияне не чувствуют себя спокойно в небе Украины.
"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать ее в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения", — пояснил он.
Напомним, недавно начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты авиацией компенсируют уменьшение кораблей в Черном море.
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