Залужный спрогнозировал, как РФ может нарастить количество своей авиации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons

С начала войны армия РФ потеряла немало самолетов, однако оккупанты могут нарастить количество авиации до восьми дивизий. Это может произойти уже к концу 2023 года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный для статьи The Economist.

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"С начала широкомасштабной войны РФ потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов — примерно на 13 полков армейской авиации. При этом потери средств ПВО врага превышают 550 единиц", — заявил Залужный.

Однако, несмотря на такие потери, россияне все же имеют существенное преимущество в воздухе, а это очень усложняет продвижение наших войск. Главнокомандующий ВСУ считает, что Россия может увеличить количество авиации до восьми дивизий уже к концу 2023 года. Но, по его мнению, даже несмотря на преобладающее количество самолетов и вертолетов россияне не чувствуют себя спокойно в небе Украины.

"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать ее в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения", — пояснил он.

Напомним, недавно начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты авиацией компенсируют уменьшение кораблей в Черном море.