Залужний спрогнозував, як РФ може наростити кількість своєї авіації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons

З початку війни армія РФ втратила чимало літаків, однак окупанти можуть наростити кількість авіації до восьми дивізій. Це може статися вже до кінця 2023 року.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний для статті The Economist.

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"З початку широкомасштабної війни РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів — приблизно на 13 полків армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць", — заявив Залужний.

Однак попри такі втрати росіяни все ж мають суттєву перевагу у повітрі, а це дуже ускладнює просування наших військ. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій вже до кінця 2023 року. Але, на його думку, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України.

"За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, попри суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу", — пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, шо окупанти авіацією компенсують зменшення кораблів у Чорному морі.