В Киеве простились с Героем Украины Да Винчи: фоторепортаж церемонии

Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи
В пятницу 10 марта в Киеве простились с погибшим на фронте Героем Украины 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.
Проститься с погибшим военным пришли тысячи украинцев, а также высшее военно-политическое руководство страны — президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, глава внешней разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Алексей Резников. Они проводили Коцюбайла в последний путь на коленях.
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: УНИАН
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Фото: УНИАН
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Дмитрий Коцюбайло, позывной Да Винчи, пошел на фронт добровольцем сразу после Революции Достоинства. Тогда в 2014 году ему было только 18. В том же году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области — ему в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица. Однако через 3 месяца после выздоровления Дмитрий снова вернулся на фронт. Участвовал в деоккупации Карловки, Авдеевки, а также в боях под Степановкой и Савур-Могилой.
17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон в составе 67-й отдельной механизированной бригады.
После начала полномасштабного наступления России Да Винчи воевал на разных направлениях фронта, активно участвовал в деоккупации Харьковщины, однако смертельное ранение получил возле Бахмута.
7 марта 2023 года об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав Дмитрия Коцюбайло "человеком-символом" и "человеком-храбростью".
"Да Винчи" погиб с оружием в руках, погиб, первым идя в бой. Жил и погиб как Герой. Наше подразделение называется "Волки Да Винчи" именно потому, что мы всегда следовали за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, лидером и образцовым националистом. О его боевом пути красноречиво говорит факт, что Да Винчи стал первым добровольцем и самым молодым командиром, прижизненно получившим звание "Героя Украины". Он отдал свою жизнь за Украину в 27 лет", — говорится в официальном сообщении первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС.
9 марта 2023 года с погибшим Дмитрием попрощались в его родном селе Бовшев, что в Бурштынском районе Ивано-Франковской области.