Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

Панахида за Дмитром Коцюбайлом відбувається у кафедральному соборі ПЦУ

У Києві прощаються із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як “Да Вінчі”. На церемонію прощання прибув Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Громадське".

Прощання з "Да Вінчі"

У Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України відбувається церемонія прощання із загиблим на донбаському фронті російсько-української війни командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом (позивний — "Да Вінчі").

Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.

Після панахиди у Михайлівському соборі відбудеться ще й церемонія прощання на Майдані Незалежності.

Зеленський і Марін в Михайлівському

Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Вона також взяла участь у вшануванні пам’яті загиблого добровольця, приїхавши до Михайлівського собору ПЦУ разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

На панахиді також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув на Бахмутському напрямку 7 березня.

Також ми писали, що у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.

Фото: "Громадське"