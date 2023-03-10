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Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

10 березня 2023 13:50
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Панахида за Дмитром Коцюбайлом відбувається у кафедральному соборі ПЦУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Києві прощаються із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як “Да Вінчі”. На церемонію прощання прибув Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Громадське".

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Прощання з "Да Вінчі"

У Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України відбувається церемонія прощання із загиблим на донбаському фронті російсько-української війни командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом (позивний — "Да Вінчі").

Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.

Після панахиди у Михайлівському соборі відбудеться ще й церемонія прощання на Майдані Незалежності.

Прощання з Да Вінчі

Люди прийшли попрощатися з Да Вінчі

Зеленський і Марін в Михайлівському

Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Вона також взяла участь у вшануванні пам’яті загиблого добровольця, приїхавши до Михайлівського собору ПЦУ разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

На панахиді також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув на Бахмутському напрямку 7 березня.

Також ми писали, що у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою. 

Фото: "Громадське"

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