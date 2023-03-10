Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору
У Києві прощаються із загиблим на фронті російсько-української війни Дмитром Коцюбайлом, відомим також як “Да Вінчі”. На церемонію прощання прибув Президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє "Громадське".
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Прощання з "Да Вінчі"
У Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України відбувається церемонія прощання із загиблим на донбаському фронті російсько-української війни командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом (позивний — "Да Вінчі").
Попрощатися із Героєм України прийшли сотні людей.
Після панахиди у Михайлівському соборі відбудеться ще й церемонія прощання на Майдані Незалежності.
Зеленський і Марін в Михайлівському
Сьогодні до України прибула прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
Вона також взяла участь у вшануванні пам’яті загиблого добровольця, приїхавши до Михайлівського собору ПЦУ разом із Президентом України Володимиром Зеленським.
На панахиді також присутні міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, командир спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув на Бахмутському напрямку 7 березня.
Також ми писали, що у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.
Фото: "Громадське"