Залужный отказался от участия в конференции НАТО: в чем причина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Глава украинских Вооруженных сил Валерий Залужный не смог принять участие в заседании военного комитета НАТО. Причиной напряженная ситуация на фронтах российско-украинской войны.

Об этом во время заседания сообщил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр.

Читайте также:

Залужного не будет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не принимает участия в заседании военного комитета НАТО.

Залужный отказался от участия в конференции Альянса даже с помощью видеосвязи.

Напряженная ситуация

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр объяснил такой шаг украинского генерала.

"Вчера я получил письмо от украинского командующего, нашего друга генерала Валерия Залужного, о том, что его участие даже с помощью видеосвязи невозможно из-за сложной оперативной ситуации в отражении российской агрессии", — подчеркнул британский адмирал.

Напомним, 6 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам Залужного, он проинформировал Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке армии Украины по вопросу деоккупации территорий.

Также Главнокомандующий ВСУ договорился с американским генералом об активном взаимодействии.