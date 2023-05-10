Залужный отказался от участия в конференции НАТО: в чем причина
Глава украинских Вооруженных сил Валерий Залужный не смог принять участие в заседании военного комитета НАТО. Причиной напряженная ситуация на фронтах российско-украинской войны.
Об этом во время заседания сообщил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр.
Залужного не будет
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не принимает участия в заседании военного комитета НАТО.
Залужный отказался от участия в конференции Альянса даже с помощью видеосвязи.
Напряженная ситуация
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр объяснил такой шаг украинского генерала.
"Вчера я получил письмо от украинского командующего, нашего друга генерала Валерия Залужного, о том, что его участие даже с помощью видеосвязи невозможно из-за сложной оперативной ситуации в отражении российской агрессии", — подчеркнул британский адмирал.
Напомним, 6 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
По словам Залужного, он проинформировал Марка Милли об обстановке на фронте и подготовке армии Украины по вопросу деоккупации территорий.
Также Главнокомандующий ВСУ договорился с американским генералом об активном взаимодействии.