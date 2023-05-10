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Залужний відмовився від участі у конференції НАТО: у чому причина

10 травня 2023 12:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Залужний відмовився від участі у конференції НАТО: у чому причина
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: пресслужба Офісу Президента України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівник українських Збройних сил Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні військового комітету НАТО. Причиною є напружена ситуація на фронтах російсько-української війни.

Про це під час засідання повідомив голова Військового комітету НАТО британський адмірал Роб Бауер.

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Залужного не буде

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не бере участі у засіданні військового комітету НАТО.

Залужний відмовився від участі у конференції Альянсу навіть за допомогою відеозв’язку.

Напружена ситуація

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер пояснив такий крок українського генерала.

"Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв'язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відбитті російської агресії", — наголосив британський адмірал.

Нагадаємо, 6 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

За словами Залужного, він поінформував Марка Міллі про обстановку на фронті та підготовку армії України у питанні деокупації територій.

Також Головнокомандувач ЗСУ домовився з американським генералом про активну взаємодію.

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