Залужний відмовився від участі у конференції НАТО: у чому причина
Керівник українських Збройних сил Валерій Залужний не зміг взяти участь у засіданні військового комітету НАТО. Причиною є напружена ситуація на фронтах російсько-української війни.
Про це під час засідання повідомив голова Військового комітету НАТО британський адмірал Роб Бауер.
Залужного не буде
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не бере участі у засіданні військового комітету НАТО.
Залужний відмовився від участі у конференції Альянсу навіть за допомогою відеозв’язку.
Напружена ситуація
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер пояснив такий крок українського генерала.
"Вчора я отримав листа від українського командувача, нашого друга генерала Валерія Залужного, про те, що його участь навіть за допомогою відеозв'язку неможлива через складну оперативну ситуацію у відбитті російської агресії", — наголосив британський адмірал.
Нагадаємо, 6 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
За словами Залужного, він поінформував Марка Міллі про обстановку на фронті та підготовку армії України у питанні деокупації територій.
Також Головнокомандувач ЗСУ домовився з американським генералом про активну взаємодію.