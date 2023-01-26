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Залужный отреагировал на переход полка "Азов" в состав Сухопутных войск ВСУ

26 января 2023 23:14
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Полк "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ: комментарий Валерия Залужного
Полк "Азов" теперь официально в составе Сухопутных войск ВСУ
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что полк ССО "Азов" стал бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Он подчеркнул, что каждая военная часть Вооруженных сил Украины "сегодня пишет победную историю государства".

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook.

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Комментарий главнокомандующего

Залужный отметил, что военнослужащие "Азова" из состава ССО продолжают знаменитые боевые традиции в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины.

"Каждая военная часть Вооруженных сил Украины сегодня пишет свою историю и победоносную историю нашей страны. Примеры героизма и боевого братства, эмблемы и знамена, боевая выучка и мужество, несгибаемый дух и воля — все это составляет код Нации воинов. Военнослужащие "Азова" из состава ССО продолжают знаменитые боевые традиции в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Переход полка "Азов" в Сухопутные войска ВСУ

Полк ССО "Азов" теперь стал официально третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

"Официально. Полк ССО "Азов" — теперь Третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ. Наш боевой путь начинается с самого сложного направления — на Бахмуте"— сообщил сегодня, 26 января, лидер Азовского движения Андрей Билецкий.

Он также добавил, что решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность.

Что известно о полке "Азов"

Полк "Азов" был создан 5 мая 2014 в городе Бердянск (Запорожская область) как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины.

17 сентября 2014 года батальон был реорганизован и расширен в полк милиции особого назначения МВД. Эмблема полка — видоизмененный символ "Идея нации".

После 24 февраля 2022 полк "Азов" участвовал в обороне завода "Азовсталь" (Мариуполь).

Напомним, ранее жены и матери "азовцев" рассказали о реалиях обмена пленных. Они заявили, что 700 защитников до сих пор находятся в плену.

 

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