Полк "Азов" перешел в состав Сухопутных войск ВСУ: комментарий Валерия Залужного

Залужный отреагировал на переход полка "Азов" в состав Сухопутных войск ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что полк ССО "Азов" стал бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Он подчеркнул, что каждая военная часть Вооруженных сил Украины "сегодня пишет победную историю государства".
Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook.
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Комментарий главнокомандующего
Залужный отметил, что военнослужащие "Азова" из состава ССО продолжают знаменитые боевые традиции в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины.
"Каждая военная часть Вооруженных сил Украины сегодня пишет свою историю и победоносную историю нашей страны. Примеры героизма и боевого братства, эмблемы и знамена, боевая выучка и мужество, несгибаемый дух и воля — все это составляет код Нации воинов. Военнослужащие "Азова" из состава ССО продолжают знаменитые боевые традиции в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины", — отметил главнокомандующий ВСУ.
Переход полка "Азов" в Сухопутные войска ВСУ
Полк ССО "Азов" теперь стал официально третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.
"Официально. Полк ССО "Азов" — теперь Третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ. Наш боевой путь начинается с самого сложного направления — на Бахмуте", — сообщил сегодня, 26 января, лидер Азовского движения Андрей Билецкий.
Он также добавил, что решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность.
Что известно о полке "Азов"
Полк "Азов" был создан 5 мая 2014 в городе Бердянск (Запорожская область) как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины.
17 сентября 2014 года батальон был реорганизован и расширен в полк милиции особого назначения МВД. Эмблема полка — видоизмененный символ "Идея нации".
После 24 февраля 2022 полк "Азов" участвовал в обороне завода "Азовсталь" (Мариуполь).
Напомним, ранее жены и матери "азовцев" рассказали о реалиях обмена пленных. Они заявили, что 700 защитников до сих пор находятся в плену.