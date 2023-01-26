Полк "Азов" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ: коментар Валерія Залужного

Полк "Азов" тепер офіційно у складі Сухопутних військ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про те, що полк ССО "Азов" став бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ. Він наголосив, що кожна військова частина Збройних сил України "сьогодні пише переможну історію держави".

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці у Facebook.

Коментар головнокомандувача

Залужний зазначив, що військовослужбовці "Азову" зі складу ССО продовжують славетні бойові традиції у складі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗС України.

"Кожна військова частина Збройних сил України сьогодні пише свою історію та переможну історію нашої країни. Приклади героїзму і бойового братерства, емблеми і знамена, бойовий вишкіл і мужність, незламний дух і воля - все це складає код Нації воїнів. Військовослужбовці "Азову" зі складу ССО продовжують славетні бойові традиції у складі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗС України", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Перехід полку "Азов" у Сухопутні війська ЗСУ

Полк ССО "Азов" тепер став офіційно третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

"Офіційно. Полк ССО "Азов" — тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ. Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку — на Бахмуті", — повідомив сьогодні, 26 січня, лідер Азовського руху Андрій Білецький.

Він також додав, що вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність.

Що відомо про полк "Азов"

Полк "Азов" був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України.

17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку — видозмінений символ "Ідея нації".

Після 24 лютого 2022 року полк "Азов" брав участь в обороні заводу "Азовсталь" (Маріуполь).

Нагадаємо, раніше дружини та матері "азовців" розповіли про реалії обміну полонених. Вони заявили, що 700 захисників досі перебувають в полоні.