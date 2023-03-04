Главнокомандующий ВСУ встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады

Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады: что обсудили
Сегодня, 4 марта, Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр. В частности, он разговаривал с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом информирует пресс-служба украинского военачальника.
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Отмечается, что Залужный и Эйр подняли вопросы текущей ситуации на фронте. Особое внимание было привлечено к восточному направлению.
"Обсудили вопросы поставки военной помощи: вооружения и боеприпасов. Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Валерий Залужный поблагодарил своего коллегу из Канады, правительство и весь канадский народ за последовательную и четкую поддержку Украины.
Напомним, ранее мы писали, что Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь в 100 млн долларов. В новый пакет вошли 135 мощных генераторов.
Кроме того, накануне США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.