Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади

Вейн Ейр та Валерій Залужний

Сьогодні, 4 березня, Україну відвідав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади Вейн Ейр. Зокрема, він мав розмову із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це інформує пресслужба українського воєначальника.

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Зазначається, що Залужний та Ейр порушили питання поточної ситуації на фронті. Особливу увагу було привернуто до східного напрямку.

"Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів. Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Валерій Залужний подякував своєму колезі із Канади, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія направила Україні гуманітарну допомогу на 100 млн доларів. До нового пакета увійшли 135 потужних генераторів.

Окрім того, напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.