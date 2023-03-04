Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади: що обговорили arrow

Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади: що обговорили

4 березня 2023 17:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади
Вейн Ейр та Валерій Залужний
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 4 березня, Україну відвідав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади Вейн Ейр. Зокрема, він мав розмову із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це інформує пресслужба українського воєначальника.

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що Залужний та Ейр порушили питання поточної ситуації на фронті. Особливу увагу було привернуто до східного напрямку.

"Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів. Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Валерій Залужний подякував своєму колезі із Канади, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія направила Україні гуманітарну допомогу на 100 млн доларів. До нового пакета увійшли 135 потужних генераторів.

Окрім того, напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:56 Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

18:55 Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Ексклюзив

18:40Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

18:25 Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Новина з фото

18:02 Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал

18:00 На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає

18:00 Понад сотня одеських медиків були мобілізовані

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Новина з відео

16:40 Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу

Новина з відео

16:00 Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Новина з відео

13:18 Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри

Новина з відео

12:25 В Одесі горів мініготель: є постраждалі

Новина з відео

12:11 Лаврова публічно висміяли на конференції в Індії: що вигадали в рф цього разу

Новина з відео

12:07 Прикордонники знищили у Бахмуті 25 окупантів: що відомо

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

Актуальне по темі

None 4 Березень 19:00

Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

None 4 Березень 18:55

Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

None 4 Березень 19:08

"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

None 4 Березень 19:05

Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB